酸度爆表！學者列吳茂昆接任者必備10項條件

2018年05月30日 07:52 中時電子報 簡怡欣

教育部長吳茂昆請辭獲准，火速下台成為史上最短命教長。而下任教長將由誰接任，成為外界關注焦點，前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉就列出接任者必備10大條件，第一點「願意用個人的愛去發電」酸度爆表，還要具備「一輩子沒跟任何人合寫過學術論文」、「沒有擔任過任何機構的董事」。

吳茂昆上周五向行政院長賴清德請辭，昨（29）日獲准並對外發布千字辭職聲明，指稱過去1個多月來，外界針對他個人的不實指控，已經造成教育部同仁工作上不必要的困擾與負擔，更使行政院團隊受到傷害，許多該做的事因而延宕，決定此時以最高的道德標準請辭。

下任教長將由誰接任？行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉昨在臉書列出接任者必備10項條件，包括「有博士學位、只相信台灣價值，願意用個人的愛去發電」；「做過幼兒園或小學或初中或高中或大學校長」；「這輩子從未去過大陸、不認識任何對岸學者、沒有參與過任何對岸的學術或科研計畫、在國際學術場合沒有跟任何大陸學者說過話或合影過、沒有去大陸講學過」。

以及「在台灣或其他國家內從未接待過大陸學者」；「沒有美國綠卡或美國國籍；九族之內也沒人有外國綠卡或國籍」；「一輩子沒跟任何人合寫過學術論文」；「寫過的論文跟任何其他人寫過的論文，沒有一句話是類似的」；「跟產業界沒有任何瓜葛或利益來往」；「沒有擔任過任何機構的董事」；「沒有搞過任何產學合作計畫」。

(中時電子報)