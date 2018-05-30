綠營可靠基本盤獲勝？網友精闢分析打破迷思

2018年05月30日 07:51 中時電子報 謝雅柔

蔡政府執政以來民調持續低落，隨著年底九合一大選腳步將近，外界關注民進黨能拿下幾席。有網友指出，他最近聽到很多關於綠色基本盤的迷思，他舉2005年的選舉為例，他說全台最綠的台南縣，2004的時候的總統選舉為陳水扁拿下64.79%的票；連戰35.21%，未料尋求連任的蘇煥智在台南縣雖拿到50.30%的票，卻只贏對手不到4%。「有什麼信心認為可以靠基本盤繼續贏得選舉？」

民進黨多年鐵票倉南臺灣，年底選情恐出現鬆動跡象。被視為深綠的豐收教會數十位牧師日前公開力挺韓國瑜，並為高雄藍軍禱告。繼日前浴佛節活動，素有「高雄信仰中心」、「綠營票倉」之稱的高雄市三鳳宮已極為罕見的邀請韓國瑜，基督教長老教會6月4日也將表態挺韓。而前台聯立委許忠信日前正式宣布參選下屆台南市長，外界解讀將對黃偉哲選情造成衝擊。

對此，有網友在PTT發表「綠營可以靠基本盤獲勝的迷思」一文，並表示最近聽到很多關於綠色基本盤的迷思，認為就算民進黨做的不好，故意搞掉柯文哲，因為綠色基本盤擴大，所以民進黨還是會大勝。不過他舉2005年選舉為例，他說那屆大家都知道民進黨慘敗不用說，但他想把焦點放在當時全台最綠的台南縣。他說2004的時候的總統選舉結果為陳水扁拿下42萬1927票，得票率為64.79%；連戰拿下22萬9284票，得票率為35.21%，他說拿下接近六成五的高得票率，基本盤已經爆表了嗎？「大家猜猜看2005尋求連任的蘇煥智在台南縣拿到幾%的票？」他說蘇煥智拿下26萬7583票，得票率雖為50.30%，不過對手郭添財也拿下25萬0887票，得票率為47.16%，兩人差不到4%。他說這只是原台南縣，比大台南市更綠的台南縣！

該網友說在上一年的選舉可以拿下64%的票，一年後卻差點輸掉，再看看今日民進黨執政的縣市。他說有人抱持著2014、16大勝，到2018也才2年，所以還是會大勝。「請先看一看，2014、16年民進黨的得票有到台南縣的64%？沒有，那你有什麼信心認為可以靠基本盤繼續贏得選舉？」

對此，網友則回應表示「不是想靠基本盤 而是執政成這樣 也只剩下基本盤了...」、「做夢吧，基本盤變大？」、「很明顯2015台南一堆以前投綠的不出來投了 這次大概也一樣」、「所以黑龍2年稿掉2X萬票不是不可能」、「我四年前有回去投林佳龍 這次不會回家投票了」、「兄弟 我覺得不會大勝 但是雙北以外4都 DPP還是很穩」、「我不敢說dpp今年一定大贏，但如果對手已經跛腳，沒錢就不會選舉，結果也是充滿未知數...」。

(中時電子報)