友善溝通的藝術劇場 台中國家歌劇院走進中部的藝術生活

2018年05月30日 08:14 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院開幕近2年，從興建到開幕營運各種批評爭議不斷，甚至營運也不被看好，到去年自售節目票房高達近9成、3個劇場平均使用率達73％，今年整體使用率達88%等亮眼表現，這一路點點滴滴，將在6月1日卸任的第一任藝術總監王文儀不諱言地說：「每個批評，都是挑戰」，台中國家歌劇院4年來做到了「藝術劇場定位」及「友善溝通體質」。

「這場演出，對我是最大的鼓舞」王文儀回憶說，在開幕甫半年，由荷蘭舞蹈劇場NDT擔綱第一檔現代舞節目，票房賣得飛快、場場滿座，世界頂尖舞團吸引全台觀眾，出身台中的優秀台灣女舞者吳孟珂也魅力十足，讓她對台中這個新興市場充滿了信心。

王文儀指出，台中國家歌劇院是有經驗的專業團隊，決策過程都經討論、自我要求及堅強的信念，是可以討論、理解及互信的。一路走來種種磨練，團隊的品牌溝通越來越強，對危機處理的前提，就是不要發生危機，並逐漸以零危機作為工作目標。

王文儀說，台中國家歌劇院4年來做到了藝術劇場定位及友善溝通體質，引進全球最優質的藝術節目，並推動在地藝術教育，對於專業人才的培育包括有推動中台灣微劇場、駐館藝術家及協助文化團隊演出等，還推出「中台灣超級學生方案」，優惠中部學子以低價購票觀賞節目，讓藝術經驗不打折。

「中部國小學生將音樂教室，搬進台中國家歌劇院！」歌劇院藝術總監王文儀表示，這是全國創舉，音樂課經常只是在教室看譜，其實，音樂教育最好的好方法就是聆聽現場演奏，去年起就與市府教育局合辦「藝起愛樂」3場次活動，中彰投共25所國小學童到場聆聽國立台灣交響樂團演出，中市學習音樂人口很多，希望能成為最懂古典音樂的城市。

台中國家歌劇院擁有知名的曲洞藝術建築、中部首見大型國家級展演場地，到今年4月創下入館394萬人次、18萬名民眾觀賞免費演出及31萬人次購票入場等佳績，王文儀說，專業團隊及經營理念，可以帶動更多的文化活動及藝術教育，成為市民生活的一環。

(中時 )