MLB》韋藍德：原以為生涯2014年就玩完了

韋藍德威風八面，本季至今暫居聯盟自責分率王。（美聯社）

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中時電子報

韋藍德(Justin Verlander)去年8月交易截止日前，告別老虎轉戰太空人，如願一嚐世界大賽冠軍滋味，今年已35歲的他，更是威風八面，至今暫居聯盟自責分率王，然而，他卻向大聯盟記者莫羅西(Jon Morosi)透露，2014年時，曾以為自己肩膀出問題，生涯即將結束。

美國時間2014年8月12日，韋藍德於客場先發對上海盜，僅投1局慘失5分；令人難以置信的是，最快球速上看100英里的他，該役投出的第1球速球，竟只有86英里。隨後，時任老虎總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)直接了當告訴韋藍德，不能讓他再投下去，得去做核磁共振(MRI)檢查。

韋藍德起初不肯順從，最後屈服，且內心充滿恐懼，害怕自己的生涯，可能就此結束，「我覺得我玩完了，MRI可能會檢查出我需要動肩膀手術，我百分之99確定若肩膀動刀，我就無法再投球。」結果韋藍德休息了幾天，不過狀況未如他預期的那般嚴重，該年8月23日傷癒復出。

時至今日，韋藍德到太空人後，很有機會創下另一個高峰，開季至今投12場戰績7勝2敗，自責分率1.11傲視全聯盟。被問到何時想退休，他直言，「現在在我腦海哩，我想是45歲，我不知道這會不會成真，直到某些事情改變前，我會盡我所能投得更久。」

(中時電子報)

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