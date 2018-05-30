蔡政府賴菊王牌出盡還有救嗎？阿扁：繼續騙自己神仙也難救

蔡英文（右二）與賴清德（左二）。（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報

親綠的《美麗島電子報》公布五月最新國政民調，蔡英文、賴清德施政滿意度雙跌至歷史低點，且賴甚至出現「死亡交叉」，關鍵原因則直指年輕人對民進黨感到失望。前總統陳水扁今早在最新一期的《新勇哥物語》中點名，菊姐北上擔任救援投手，雖時間短，但幫助似乎也不大，賴神+菊仙王牌出盡蔡政府還有救嗎？阿扁認為「不要騙自己，就有救！繼續騙自己，神仙也難救！」。

阿扁表示，蔡總統520不是才剛過完就任二週年的生日，且一連串的安排親上媒體為政績宣傳、為政策辯護，顯然效果有限。尤其是菊姐北上擔任救援投手，雖然為時尚短，似乎幫助也不大。賴神+菊仙王牌出盡了嗎？還是印證俗諺「神仙難救無命客」？若問蔡政府還有救嗎？陳水扁直言「不要騙自己，就有救！繼續騙自己，神仙也難救！」。

另外，蔡總統與賴院長的信任度雙雙下滑，神經再粗，能不緊張嗎？蔡總統執政團隊必須痛下針貶，誠實面對，虛心檢討，找出病灶。不要再自我感覺良好，或者動輒以陰謀論自我催眠！改革是進步的動力，改革得罪少數人，理應獲得多數的支持，事實上又加不了分，ㄧ定另有原因。明知司法要改革，卻聽任反改革者位居要津，變成改革最大的絆腳石，難怪會扣分！

(中時電子報)

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文章來源：台灣勇哥粉絲團

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