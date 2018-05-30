不理陸抗議 美防長：海軍將持續在南海「自由航行」

2018年05月30日 08:52 中時電子報 李靖棠

據美國之音（VOA）報導，本有好長一段時間相安無事的南海，近日又成為大國相互對峙的場合。繼日前大陸軍方指控，美軍再次有軍艦「闖入」南海西沙群島（Paracel Islands）12海浬範圍，並給出警告後，美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）今日在夏威夷表示，「（海軍）將持續在南海進行自由航行任務，而你會發現，也只有一個國家、會不斷表達立場和抗議。」

美國海軍（US Navy）日前有兩艘軍艦：柏克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦希金斯號（USS Higgins）和提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class cruiser）安提坦號（USS Antietam），駛入西沙群島12海浬，被大陸指控侵犯其海洋權利。但美軍始終堅持，自由航行是各國皆可行使的權利，並無侵犯任何主權或領海的問題。

美國海軍柏克級驅逐艦希金斯號。（圖/美國海軍）

中美兩強的矛盾似乎在不同領域冒出，繼拒絕邀請中國參加環太平洋軍演（RIMPAC）後，又傳出大陸在南海島嶼修建設施的衛星影像「曝光」；再加上馬蒂斯的態度，都讓外界好奇，究竟又為了什麼，讓這兩大國再次於南海槓上？川金會的理由，似乎難以說服多數人的想法。

事實上，為了嚴防6月12日在新加坡登場的川金會，美軍已出動原駐橫須賀基地的核動力航母雷根號（USS Ronald Reagan），前往參加西太平洋海域的軍事演習，同時也是給予北韓和金正恩（Kim Jong-un）一個下馬威。而隨著航母戰鬥群暫時南移，恐怕在可預見的未來，中美雙方在南海海域的「對峙」只會更多更麻煩，讓這片看似寧靜的海域，暗藏無法預知的暗波。

(中時電子報)