自己的校長自己救！ 台大學生明提行政訴願

台大學生將在明天提起行政訴願。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台大校長遴選風波不斷，導致台大直到現在還尚未有正式校長，對此台大國發所博士生王宗偉等十多名台大學生明天將發動台大方的首波法律救濟行動、提起訴願，請求教育部「撤銷原駁回處分」和「應作成聘任管中閔教授為台大校長之行政處分」。

根據聯合報報導，教育部在4月下旬以管中閔違法兼職為由，駁回台大校長遴選結果，而台大方面則回應，要求教育部依法盡速發聘，且必要時學校應依法尋求救濟。接著，教育部又回應「堅持台大迅即重啟遴選」。目前雙方立場各持己見，台大校長遴選陷入僵局。

因此，十多名台大學生明(31)日，將會向行政院訴願委員會提起訴願。發起訴願的王宗偉表示，目前為止台大校方要採取什麼動作、什麼時候提訴願都還不確定，不過身為台大學生，決定要先出馬。而本件訴願第一項請求即為「撤銷原處分」，若行政院認為教育部的原處分不是行政處分，他們則請命教育部根據遴選委員會1/5決議，盡速聘任管中閔教授為台大校長。

王宗偉也認為行政院的政黨傾向明確，成敗變數較大，只能「抱著最好的希望做最壞的打算。」如果訴願失敗，將會在法定期間提起行政訴訟。另外，台大的內規是代理校長原則不能超過一年，過去一年台大換了3個校長，未來可能每一年就要換一個代理校長。沒有正式校長，為使台大的生存發展非常不利。

最後，對於教育部長吳茂昆的請辭，王宗偉說，吳部長是一名傑出的科學家，但在這個時間點上，「很不幸地，成為一位失敗的教育部長」，他希望下一位教育部長，能夠勇敢做出決定，盡快核備管中閔為台大校長，「別再折損下一位教育部長。」

(中時電子報)

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