偷吃人妻又強拍裸照 海豹出身帥氣州長自請下台

2018年05月30日 09:24 中時電子報 李靖棠

據多倫多星報（Toronto Stars）報導，曾是美軍菁英海豹部隊（SEALs）一員、現任密蘇里州（Missouri）州長艾瑞克·格雷滕斯（Eric Greitens），在爆出偷吃、強拍裸照和財務醜聞後，於上週五正式宣布辭職下台，結束他17個月的州長生涯，似乎也親自葬送了他在共和黨（Republican）內的政治前途。

格雷滕斯聲明中指出，「諸多不實指控，例如數百萬非法財務和個人攻擊，對於我和我的家庭是可怕的折磨，更讓我的朋友深受其害。」事實上，他始終強調、自己從未做過任何違法的事情，即使遭到起訴，也絕對不提前辭職。對他而言，一直強調自己是遭到「獵巫」（witch hunt）般的政治對抗。

現任密蘇里州州長艾瑞克·格雷滕斯因涉嫌強拍裸照和威脅，在龐大壓力下宣布辭職。（圖/美聯社）

This Memorial Day, as many of us enjoy fun with friends and family, please also take a moment to remember those who sacrificed for our freedom, why we cherish this day, and honor the heroism of the men and women who gave their lives for our nation’s safety. — Eric Greitens (@EricGreitens) 2018年5月28日

但在當選州長前，格雷滕斯於2015年就曾被爆出偷吃人妻的醜聞，而他最終也坦承出軌。不久後卻反遭當事人提告，直指格雷滕斯拍下女方被綁且有部分裸體的不雅照，威脅她若兩人婚外情曝光，就要對外散播不雅照。該女子的丈夫偷偷錄下對話，表示格雷滕斯與她是兩情相悅地發生性關係，但他卻拍下不雅照作為「證據」，藉此威脅她多時。

Great to host the 2017 Fall Harvest Festival! Happy Hayrides, Candy Corn, and Caramel Apples for everyone! pic.twitter.com/Vknzn5SUkj — Eric Greitens (@EricGreitens) 2017年10月14日

出身猶太人家庭、擁有杜克大學（Duke University）與牛津大學（University of Oxford）等名校學位的格雷滕斯，學生時代成績優異，曾獲得羅德獎學金（Rhodes Scholar）與杜魯門獎學金（Truman Scholar）等多項榮譽，英國學成後，曾進入密蘇里大學擔任研究員。

Terrific to welcome Missouri's Asian-American community for the first Lunar New Year celebration held at the Capitol & Governor's Mansion. Wishing everyone a happy Year of the Dog! pic.twitter.com/XRyESRzHNJ — Sheena Greitens (@SheenaGreitens) 2018年2月17日

2001年進入海軍軍官學院受訓，並於隔年成功通過海豹突襲隊的嚴苛門檻，順利成為海軍菁英成員之一。格雷滕斯曾派駐伊拉克、阿富汗、非洲等戰地，官拜海軍少校（Lieutenant commander）退役，並因戰功榮獲銅星勳章（Bronze Star）和紫心勳章（Purple Heart）等。

因為擁有海豹資歷，讓格雷滕斯挑戰政壇之路並不困難，2015年得到共和黨（Republican）支持，挑戰密蘇里州長，成功以51%得票擊敗民主黨對手。格雷滕斯有過兩段婚姻，與現任妻子西雅娜（Sheena Elise Chestnut）於2011年結婚，育有兩個兒子賈許和賈克伯。

(中時電子報)