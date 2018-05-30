澀水「侏儸紀」生態豐富 蜻蛉頻現蹤

稀有種之大型豆娘「長痣絲蟌」分為斑翅型（上）與透翅型（下）兩個型態，翅膀看起來不一樣，但事實上為同一物種。（沈揮勝攝）

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朱黛晏蜓體型不小。圖為雌蟲在潮濕處產卵。（沈揮勝攝）
2隻白痣珈蟌雌蟲一前一後棲息。翅上白斑是牠的名稱由來。（沈揮勝攝）
公的白痣珈蟌色澤極為優雅。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉大雁村生態豐富，與蓮華池地區被學術界喻為台灣生態「挪亞方舟」，澀水社區的附近的「水上平台」蕨類密生，林務局闢建步道並將該區塊立牌命名為「侏儸紀公園」；五、六月間，形形色色的蜻蛉（含蜻蜓與豆娘）頻現蹤，是賞覽生態最佳時機。

澀水「侏儸紀」常見的蜻蛉包括全身寶藍泛著碧綠色澤的大型豆娘白痣珈蟌與長痣絲蟌，以及領域性超強的迷你型豆娘棋紋鼓蟌，而體型巨大的蜻蜓無霸勾蜓、朱黛晏蜓、麻斑晏蜓更是吸睛，帶給賞覽的生態愛好者許多新奇。

澀水社區發展協會理事長蘇水定表示，農委會特有生物研究保育中心曾針對水上平台周邊作過調查，發現這短短1公里小溪流，豆娘、蜻蜓種類達50多種；其中台灣最大隻的豆娘白痣珈蟌尤為常見，其體長約有8公分，色澤鮮豔、體態優雅。

五、六月間是萬物繁殖季節，白痣珈蟌、短腹幽蟌等美麗豆娘數量不少；遊客漫遊充滿驚艷。村長謝棟漢、生態導覽員葉建興都說，稀有種長痣絲蟌、特有種纖紅蜻蜓，這裡也常出現。除了蜻蜓、豆娘，三色五桃（仙楂腳、澀水、五城、桃米）」地區蝴蝶也相當豐富，值得賞覽。

(中時 )

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