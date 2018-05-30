《復仇者4》結局瘋傳 首代成員「只剩2人活著」

《復仇者聯盟4》驚傳元老成員僅有2名存活。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

《復仇者聯盟3：無限之戰》，總計15位英雄陣亡，除了彩蛋透露驚奇隊長將現身之外，第四集走向可說是眾說紛紜，不過近日瘋傳導演羅素兄弟聲稱「復仇者6位元老英雄，只有2人會進入漫威第4階段」，似乎暗示將有4人陣亡，再度引起網友議論。

《復仇者聯盟4》劇情簡介先前在外媒曝光，內容主要把十年來22部電影相互連結，屆時超級英雄也會做出必要犧牲，而如今網路則瘋傳「初代復仇者成員只有2人會活著」，也讓外界好奇「犧牲者」會是誰?不過卻有網友指出，這4位英雄並非死亡，而是在薩諾斯死後，各自運用無限寶石實現願望後退役，並舉出例子「美國隊長選擇時間寶石，回到「卡特探員」佩姬身邊；雷神索爾選擇靈魂寶石，喚醒死去弟弟洛基，並且重建阿斯嘉王國，布魯斯班納使用心靈寶石，把浩克從身體分開，隨即互相擁抱道別；蟻人拒絕使用現實寶石，無私讓給緋紅女巫，用來喚醒幻視；鋼鐵人摧毀力量寶石，希望強大的寶石不要再變成武器遭濫用」。

此外網友推測鷹眼可能被賜死，加上除役的美國隊長、浩克以及索爾，剩下來的初代成員僅剩鋼鐵人及黑寡婦，不過以上純屬網友推測，畢竟還沒有鐵證證實「只有2個復仇者聯盟元老成員存活」，加上漫威總裁指出第4集像是慶祝和懷舊，並非《復仇者聯盟3》的死亡之旅，也讓粉絲更期待第四集到來。

(中時電子報)

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