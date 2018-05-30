竹聯幫弘仁會堂口遭彰警破獲瓦解 21人被帶回

2018年05月30日 09:39 中時 鐘武達

彰化縣埔心鄉員林大道花盒子餐廳對面廣七停車埸於去年8月30日23時40分許發生聚眾暴力砸車滋事與槍擊殺人案，經溪湖警方積極偵辦，1名江姓男子出面投案，但疑似是替死鬼，果然，警方再接再厲暗中追查，終於查出幕後指使者為竹聯幫弘仁會員林分會黄姓男子。

29日彰化溪湖分局及刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第一隊、彰化縣憲兵隊與南投、雲林警方共150警力聯手出擊直搗弘仁會各地堂口大有斬獲，總計帶回黄男等21人並起出改造槍枝、子彈、刀械與毒品，全案依組織犯罪擴大偵辦中。

溪湖分局偵查隊副隊長黃枝泉指出，廣七停車場槍擊案發生後，專案小組就鎖定綽號家輝之黃男等人涉案，嫌疑人黃男為躲避警方查緝，教唆江姓小弟攜帶改造槍械及子彈投案，江嫌供稱因與被害人等人有所糾紛，才夥同年籍不詳之數10名同夥欲至該停車場尋仇，由同夥砸毀對方車輛並由他開槍射擊被害人。

黄枝泉表示，由於江男供詞漏洞百出，明顯有頂替殺人未遂罪嫌疑，經解送彰化地方檢察署複訊後聲請羈押禁見。而專案小組則不動聲色持續秘密蒐證由黃男主持操縱的竹聯幫弘仁會員林分會不法犯罪事證，蒐證期間發現該不法組織涉嫌參與南彰化多起暴力聚眾鬥毆事件，以及參與經媒體披露網路黑色豪門張貼之北斗鬥毆砸車事件影音，該不法組織仰仗人多勢眾行徑囂張惡劣。

29日見時機成熟， 專案小組報請彰化地檢署檢察官指揮，發動收網行動，由溪湖分局會同刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第一隊、彰化憲兵隊、彰化縣警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局員林、北斗、田中、芳苑分局與臺北市、臺中市、南投縣、雲林縣警局共計動員警力150餘名，兵分35路同步執行搜索該組織成員處所35處，扣得改造手槍1支、子彈3顆、彈殼及彈頭1批、鎮暴槍、瓦斯槍、電擊棒、棍棒、第二級毒品安非他命等相關證物，並拘提該組織成員共計21人到案，調查後移送臺灣彰化地檢署偵辦。

(中時 )