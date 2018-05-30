放任吳茂昆拖垮信心！洛杉基稱蔡做這三點 民調上升5％

總統蔡英文。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

教育部長吳茂昆上任後爭議不斷，行政院發言人徐國勇昨證實，吳茂昆已請辭獲准，行政院將舉行記者會宣布新任教育部長人選。對此，自由作家洛杉基說小英坐視不管，任由吳茂昆拖垮人民對蔡政府的信任與信心，他說若他是蔡總統的智囊團，他有三點建議，若蔡能完成上述三項，說不定能讓她的支持度上升5個百分點。

4月甫上任的教育部長吳茂昆，向院長賴清德請辭獲准。吳茂昆昨發表辭職聲明表示，他不是因為「拔管」才接任教育部長，他希望藉由他的離開，摒除外界無理的干擾，讓教育部同仁可以擴大腳步、向前邁進。吳茂昆僅當了41天教育部長，成有史以來最短命的教育部長。

對此，洛杉基指出，這證明了蔡總統根本心不在國家的民生教育大計上，除了對清算鬥爭在野黨有極高興趣外，對其他事務就只會推諉卸責；手上握有無上權力，卻什麼責任都不用負，任由賴院長胡搞拔管案，甚至還組成「行政院跨部會小組」一起研究如何羅織罪名，讓管中閔入罪，成功拔管，簡直是無法無天。

「蔡總統坐視不管，任由吳茂昆拖垮人民對蔡政府的信任與信心，也坐視自己的母校沒有校長半年甚至一年半而無動於衷」。洛杉基說若他是蔡總統的智囊團，他有三點建議。包括：一、親自出面向全國百姓、台大師生、管校長道歉，自己用人不當，造成全國、全校的困擾，深感不安。二、立刻敦請管校長上任就職，並親自到台大校園迎接，送個花籃表達歡迎之意。三、立刻責成法務部、監察院，對吳茂昆「貪污、違法兼職」等指控進行調查，有過則嚴加處分，無過則還他清白。洛說如果蔡總統有道德勇氣完成上述三項，說不定可以讓她的支持度上升5個百分點。

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

綠營可靠基本盤獲勝？網友精闢分析打破迷思
蔡政府賴菊王牌出盡還有救嗎？阿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。