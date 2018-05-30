放任吳茂昆拖垮信心！洛杉基稱蔡做這三點 民調上升5％

2018年05月30日 09:41 中時電子報 謝雅柔

教育部長吳茂昆上任後爭議不斷，行政院發言人徐國勇昨證實，吳茂昆已請辭獲准，行政院將舉行記者會宣布新任教育部長人選。對此，自由作家洛杉基說小英坐視不管，任由吳茂昆拖垮人民對蔡政府的信任與信心，他說若他是蔡總統的智囊團，他有三點建議，若蔡能完成上述三項，說不定能讓她的支持度上升5個百分點。

4月甫上任的教育部長吳茂昆，向院長賴清德請辭獲准。吳茂昆昨發表辭職聲明表示，他不是因為「拔管」才接任教育部長，他希望藉由他的離開，摒除外界無理的干擾，讓教育部同仁可以擴大腳步、向前邁進。吳茂昆僅當了41天教育部長，成有史以來最短命的教育部長。

對此，洛杉基指出，這證明了蔡總統根本心不在國家的民生教育大計上，除了對清算鬥爭在野黨有極高興趣外，對其他事務就只會推諉卸責；手上握有無上權力，卻什麼責任都不用負，任由賴院長胡搞拔管案，甚至還組成「行政院跨部會小組」一起研究如何羅織罪名，讓管中閔入罪，成功拔管，簡直是無法無天。

「蔡總統坐視不管，任由吳茂昆拖垮人民對蔡政府的信任與信心，也坐視自己的母校沒有校長半年甚至一年半而無動於衷」。洛杉基說若他是蔡總統的智囊團，他有三點建議。包括：一、親自出面向全國百姓、台大師生、管校長道歉，自己用人不當，造成全國、全校的困擾，深感不安。二、立刻敦請管校長上任就職，並親自到台大校園迎接，送個花籃表達歡迎之意。三、立刻責成法務部、監察院，對吳茂昆「貪污、違法兼職」等指控進行調查，有過則嚴加處分，無過則還他清白。洛說如果蔡總統有道德勇氣完成上述三項，說不定可以讓她的支持度上升5個百分點。

(中時電子報)