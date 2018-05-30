2018臺灣國際熱氣球嘉年華 6／30-8／13陪大家度過炎炎夏日

2018年05月30日 09:47 中時電子報 綜合報導

一年一度的臺灣國際熱氣球嘉年華即將在6月30日至8月13日在台東鹿野高台熱鬧登場，正式邁向第八年的臺灣國際熱氣球嘉年華將邀請歷年來最多顆造型球(３９顆)；眾人期盼的光雕音樂會延續過去經典場地－三仙台、太麻里曙光園和知本溫泉區繼續發光發熱外，今年更首次到【世界八美圖書館之首】的臺東大學校本部圖資館舉辦一場文青與浪漫結合的光雕音樂會；志航基地光雕音樂會呈現壯志雲霄的國軍現役戰機與光彩炫麗的熱氣球相互輝映的畫面；池上大坡池也首次結合現代水舞科技呈現熱氣球的水舞光畫藝術，八場光雕音樂會場場精彩，場場內容不重複，千萬別錯過任何一場。

2018臺灣國際熱氣球嘉年華。(台東縣政府提供)

2018臺灣國際熱氣球嘉年華。(台東縣政府提供)

臺灣國際熱氣球嘉年華今年不僅入選Travel Channel 世界12個令人驚艷熱氣球節，更入榜Booking.com 成為全球十大新興旅遊城市。今年活動更加精采，造型球除了是歷年來最多外，我們更特別邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星球，有最受小朋友歡迎的小小兵、天外奇蹟「UP」球、皇家大象球、東方快車、三隻小蜜蜂等可愛逗趣之造型球，為迎接狗年的到來，我們也邀請全球首次亮相的英國鬥牛犬與大家共享歡樂；臺灣觀光大使「喔熊」及全聯「福利熊」也將在現場與大家見面喔。

(中時電子報)