遼寧號戰力不全？ 陸媒秀證據打臉雄三前總工程師

2018年05月30日 12:21 中時電子報 喻華德

本月24日，央視公布殲-15戰機在遼寧號航艦夜間起降的影片，並揭露遼寧號航艦戰鬥支隊已達成初始戰力（IOC），打破國人長期以來「遼寧號只是訓練艦」的刻板印象。而一年前，前雄風三型飛彈總工程師在三立政論節目上稱「沒看到遼寧艦進行過艦載機夜航訓練，所以『沒有夜間攻擊能力，臺灣只有白天12個小時的威脅』，因此國人可以放心。」顯然，時間已經證明遼寧號缺乏全天候戰力的論述，儘一年的光景就已被事實反駁。

央視揭露直-8預警直升機

雄三飛彈前總工程師張誠一年前曾稱遼寧號無夜航，因此只有12小時的威脅，遭大陸媒體擷取畫面撰文打臉。（圖/翻攝環球時報）

張誠一年前在政論節目稱遼寧號缺少預警機及空中加油機。（圖/翻攝環球時報）

25日，《環球時報》針對張誠先前所稱「遼寧號雖然能夠裝下20多架艦載機，但缺少兩樣重要的東西，一個是空中預警機，一個是空中加油機，『所以沒法延伸太遠，不見得有那麼強』。」拿出直-18預警機及殲-15機翼掛載可替其它飛機空中加油的夥伴莢艙的照片，進一步反駁張誠的論點。

陸媒拿出殲-15掛載夥伴莢艙證明殲-15具備空中加油能力。（圖/翻攝環球時報）

殲-15戰機配備夥伴加油莢艙。(圖/翻攝環球時報）

《環球時報》報導稱，「然而在過去一年，遼寧號曾多次有意無意的對外展示它的實力，無論是加油機還是預警機就多次隨同遼寧艦展開日常訓練，基本上實現了『哪裡不會點哪裡』，全面作戰能力進一步提升。」

直-8預警直昇機，雖然航程不若美軍E-2鷹眼空中預警機，但並不是沒有預警機。（圖/翻攝環球時報）

「所以當看到遼寧號艦載機飛行員已經掌握了夜間起降技術後，我們除了為他們在短時間內又補足了一項弱點而高興，也要恭喜這些臺灣軍事學者『求錘得錘』（編按：求打臉被打臉）了，如果你們對遼寧艦還有什麼樣的『期許』不妨繼續在臺灣娛樂節目中以段子的形式表達出來，相信人民海軍一定可以幫你們『實現』」。

《環球時報》的報導中將三立的政論節目稱為「娛樂節目」，而稱張誠不知天高地厚。相信張誠先生下決心上電視拋頭露臉的初衷是為了促進國內的科普及全民國防。但是如果長期持續關注大陸的軍事新聞，可以發現共軍是有計劃地提升軍事實力，相信張誠先生也清楚認識這一點。所以「遼寧號的只有12小時威脅說」，很難讓人想象是出自前總工程師之口。

而軍事上「料敵從寬」更是常識，中共既然發展航空母艦，逐步提升戰力，先達成初始戰力，後達成全面戰力，這是必然的過程，張誠先生應該明白國人需要的不是自我陶醉的虛幻信心，而是正確認識情勢、作出正確決策，才能預防戰爭；而若戰爭爆發也才不會「一打就碎」，一打就碎的國防無法遏止戰爭發生。

近期中科院「祖師爺級」的資通所主任工程師、飛彈專家陳平和，因年改發文表示有意將畢生精華出版，仿照前教育部長吳茂昆赴大陸「學術交流」，相關新聞在網路上有很高比例的網友均出言撻伐、冷嘲熱諷，但年改不僅影響退役，現役軍人也對政府公然毀約看的一清二楚。同樣是中科院出身的張誠先生，何不也在三立上針對年改發表一下為何會祖師爺等級的前輩會氣到想要去大陸「學術交流」？

此外，張誠先生曾在三立的節目上稱蔡政府對國防預算毫不手軟，但不知為何現在已經變成航太展首次亮相的新裝備，有不少從首次參展開始，經過兩屆航太展都沒有軍種採用（例如這兩年頻繁曝光的陸射劍二，對陸軍的野戰防空至關重要，但陸軍卻沒採購若以張誠先生的觀點來看，不應該有此現象存在），中科院的研發究竟為何無法與滿足部隊的需求？問題難道真的像軍事迷認為「軍方崇洋媚外」還有「外購有回扣」（獵雷艦弊案暴露了國造的月亮沒有比較圓、「臺馬之星」更讓人見識到「國艦國造」的品質）這麼簡單嗎？

(中時電子報)