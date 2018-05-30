MLB》雷佐鏟人惹議 小熊教頭：他沒做錯任何事

2018年05月30日 09:56 中時電子報 蔡銘仁

小熊昨與海盜交手，雷佐(Anthony Rizzo)1次跑回本壘、滑壘鏟倒捕手的動作，引起外界熱議，被批評打球很髒，聯盟今(30日)宣布，雷佐滑壘確實違規，海盜相當開心，小熊總教練麥登(Joe Maddon)則頗有微詞，「雷佐的那個動作，既不骯髒也沒有錯，當天就已經解釋清楚了。」

昨役8上，小熊無人出局攻占滿壘，吉曼奈斯(Chris Gimenez)擊出游擊方向滾地球；海盜游擊手羅瑞格茲(Sean Rodriguez)接球後，傳向一壘，讓跑向本壘的雷佐出局。但捕手戴耶茲(Elias Diaz)要再傳一壘抓雙殺時，卻被雷佐鏟倒暴傳。

這暴傳讓海盜損失慘重，不僅失掉2分，海盜總教練荷鐸(Clint Hurdle)還因對雷佐的跑壘甚為不滿，上場和主審議論被趕出場；那次攻守後，小熊一口氣將領先擴大到5分，最後以7比0贏得勝利。聯盟經回顧影片後，認定雷佐違反跑壘規定。

有鑑於巨人捕手波西(Buster Posey)2011年本壘攻防戰時，因衝撞導致受傷，聯盟2014年頒布「波西條款」，明訂捕手未持球時，不得擋在跑壘路線上，跑者也不能蓄意衝撞捕手。畫面來看，戴耶茲接到球完成封殺時，雷佐離本壘還很遠，但他滑壘的路徑，完全偏離了本壘。

雷佐因這次跑壘，被批評手段骯髒，不過麥登力挺子弟兵，認為雷佐沒有做錯，不能接受這結果，同時呼籲修改規章，「那是很愚蠢的指控，我無法理解，那是很自然的動作。」麥登反過頭來怪捕手戴耶茲，表示戴耶茲若再快一點把球脫手，也把球傳準，問題就不會出現了。

(中時電子報)