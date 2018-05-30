板橋分屍》拿走腿骨 民俗專家揭朱嫌心思歹毒

板橋分屍》台大女遭分7袋埋花圃，左大腿骨今早在距離埋屍地點20公尺的水溝蓋內被發現。（王揚傑翻攝）

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中時電子報

板橋分屍案朱姓嫌犯涉嫌將女友殺害後分屍將屍塊埋在社區花圃，犯下冷血殺人分屍案後，5/27因屍塊被挖出而畏罪在新莊上吊自殺。而朱嫌在分屍女友後是將屍體分為七大袋，分別是頭顱、手、腳及身體等，而且還將黃女頭顱頭髮剃光。就有民俗專家解釋，這樣的作法是要讓，死者羞於見人，而腿骨另藏於他處，讓她無法向城隍爺告狀，不讓她報仇。

黃女哥哥今早在臉書懷念妹妹。(翻攝臉書)
黃女哥哥臉書回應，希望司法可以還妹妹公道。(翻攝臉書)

死者家屬相當悲痛，黃女哥哥近兩日每天都以自我對話或懷念的方式，在臉書上發文29晚間「妹妹，回家跟我搶沙發好不好...我們再玩一次!!! 好嗎？ 」、「今晚的菜超下飯，怎麼沒人跟我搶菜吃呢!同樣的餐桌，同樣放著四雙碗筷...」，家屬圖遭巨變、遭受失去至親的痛苦，連自己都難以接受。早先在臉書上回應朋友對話，希望案情早日水落石出，讓司法還妹妹一個公道。

黃女哥哥29號在臉書上發文，用自我對話的方式，懷念妹妹與自己小時候的情景。(翻攝臉書)

而朱男冷血分屍的舉動除了掩藏殺人事實，根據《三立新聞》報導，新北市雙和宗教民俗文化協會理事長翁敏杰表示，女子對於容貌相當重視，若容貌被毀損，會羞於見人，死後亦然，朱男剃頭的舉動是為了讓黃女魂魄羞於向祖先或城隍爺告狀。此外，根據《ETtoday》報導，朱男將腿骨與其他屍身分別，藏於他處，是為了讓死者魂魄難以尋仇，因此朱男有其冷血，何處來的人情。

(中時電子報)

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