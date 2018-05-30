一日一凶殺 邱太三：槍決無法解決問題

2018年05月30日 10:20 中時 周毓翔

近期殺人案件不斷發生，有網友調侃根本已經是「一日一殺」，對於近期有沒有可能執行死刑。法務部長邱太三今天至立法院司法法制委員會受訪時表示，現階段沒有廢除死刑的問題，也沒有不執行死刑，而是要在兩公約規範下做審慎考量。「廢死是未來可能的目標，現階段沒有這個問題。」邱太三說，凶殺案像火山爆發一樣，必須要透過社會去解決，不是司法審判或槍決可以解決問題。

媒體詢問邱太三面對殺人案件層出不窮，法務部是否有考量「亂世用重典」？邱太三表示，台灣這個社會從過去都有這樣的思維跟想法，但是從歷屆修法政策執行來看，顯然沒有對症下藥。

邱太三指出，台灣社會在這一、二十年間，在家庭、學校、社會、經濟環境產生了巨大變革，導致現代人生活上的壓力，跟情緒管控有相當大的問題出現，這樣的社會問題應該從社會的源頭去了解跟處理，才能對症下藥，司法只能針對最後犯罪者做適當的量刑。

邱太三形容，這就像火山爆發一樣，火山的底層才是源頭，噴發出來只是現象。犯罪問題都有社會的背景跟原因，行為人本身可能遭受到各種壓力、心結也好，這必須要透過社會去解決，不是司法審判或槍決可以解決問題。

邱太三認為，犯罪問題必須從根源了解，所以才要建立社會安全網，但涉及層面很廣，需要各部會共同努力，社會安全網涉及到內政部、衛福部、教育部、勞動部、經濟部等部會。

(中時 )