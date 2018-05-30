台中獲中央前瞻計畫1.3億 推動和平區路平

2018年05月30日 10:35 中時 陳世宗

106年和平區福壽路完工路段。（陳世宗翻攝）

台中市政府推動和平區路平，已陸續完成福壽路及武陵路部分路段，今年與和平區公所合作向中央爭取前瞻計畫，獲核定1億3000萬元，將施做13條路。建設局長黃玉霖說，營建署核定10條部落道路，總經費約5000萬元，由區公所執行；公路總局核定3條道路，經費8000萬元，由建設局執行。建設局已辦理工程招標，預期10月執行完畢。

黃玉霖表示，市長林佳龍重視和平原鄉發展，多次親自帶領各局處長執行「和平專案」。路平部分，建設局去年已辦理福壽路及武陵路部分路段路平，今年則協助和平區公所依據權管道路分別向交通部公路總局及內政部營建署申請前瞻計畫補助，共獲核定13條路，總經費1億3000萬元，其中6500萬元由市府負擔，希望此讓山區道路更平整安全。

黃玉霖說，公路總局所核定107年度計有東崎路(雙崎至烏石坑橋)約4.588公里、福壽路(台8線至南投縣交界)約4.699公里、武陵路(台7甲線至武陵農場收費站)約1.335公里，核定經費計8000萬元，由建設局執行；目前三條道路路平專案已公開招標，預計7月初開工，10月完工。

建設局協助和平區公所向營建署申請深入部落路平，經核定前瞻計畫計有達觀里育英、竹林、天嶺、桃山及香川巷；梨山里齡恩、松東巷；南勢里打鐵坑、崑崙巷及巴新街等，共核定10條部落道路，由區公所執行，將分為三階段進行部落道路改善工程，總經費約5000萬元。

建設局強調，105至106年市府已完成和平區武陵路、東崎路全長4公里路平專案，106年底前福壽路2.5公里也完成路平；預計今年10月可再完成東崎路、福壽路及武陵路共17.122公里路平。

(中時 )