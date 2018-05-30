最高道德標準？吳茂昆辭職信公然說謊 證據抓到了

2018年05月30日 10:30 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

教育部長吳茂昆請辭獲准，並發表1400字辭職聲明強調，他是以「最高的道德標準」，向行政院長頼清德請辭，不過這封辭職信被抓到不只一個道德瑕疵，除了當年他赴陸參加杭州的國際會議未獲准外，又被媒體抓包吳茂昆公然說謊，杭州會議日期兜不攏，疑似刻意混淆視聽。

對於2005年到杭州參加的國際性會議，吳茂昆在聲明稿中指出，「由於該場會議在周六、周日舉行，且出席者都是各國科技政策的負責人，因此，當時在朱經武校長當面力邀下，且考量出席會議可大幅增加台灣在科技領域發展的國際曝光度，我才決定轉往杭州與會。」

吳茂昆請辭聲明。

根據行政院人事行政總處辦公日曆表，2005年10月20日-22日是周四至周六。(翻攝自人事行政總處網站)

但翻查月曆發現，2005年10月20至22日，其實周四至周六，並非吳茂昆說的六、日，吳茂疑似想刻意隱瞞在周四、周五上班日，未經准駁赴陸與會而公然說謊、混淆視聽。

另外，吳茂昆也在聲明中坦承「在行政院回函給國科會的公文中，對於香港科大在杭州所舉行的國際會議並未准駁」也證明了行政院當時的確沒有同意他參加杭州的國際會議。

有網友回酸「不是說沒做過錯事嗎？週休二日違法不算違法嗎？這就是所謂的高道德標準？受教了」。

(中時電子報)