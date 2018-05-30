養老鼠咬布袋！ 警破「內賊」竊東家百萬財物

2018年05月30日 10:38 中時 洪榮志

陳姓男子徒手搬開工廠的鐵欄杆潛入行竊。（洪榮志翻攝）

在台南市安南區某工廠工作的27歲陳姓男子，利用熟門熟路的優勢，從工廠旁寬度不到30公分的防火巷潛入，再徒手搬開工廠鐵欄杆，竊走價值近百萬元的500公斤銅粒及1輛汽車。但是卻在準備變賣贓物時，被警方循線人贓俱獲。被害人家屬得知是自家員工行竊，氣得痛罵「養老鼠咬布袋」。

警方調查，29日上午7時許，台南市警三分局安順派出所接獲鄭姓女子報案，指其父親位於安南區安通路四段的工廠，有近500公斤銅粒及1輛休旅車失竊；鄭女也在臉書「我住台南安南區」及「爆料公社」等社團PO文，呼籲民眾不要亂收購大量銅粒。

當天下午4點左右，正當竊嫌將偷來的銅粒載到北區中華北路二段某金屬公司準備變賣時，因該公司會計的警覺性高，直覺是贓物，及時通報被害人及警方處理。警方獲悉立即趕至現場埋伏，除當場將陳某人贓俱獲外，還發現對方也已經約好將偷來的車輛運至「殺肉場」變賣。

警方發現，涉嫌行竊的陳某是鄭家工廠員工；被害人女兒表示，父親待陳某不薄，沒想到卻是「養老鼠咬布袋」，讓人相當氣憤，也心疼父親辛苦製作的成品，差點被陳某當作廢五金變賣。陳某被帶到派出所問訊時，見到鄭女還彎腰致歉，期盼獲得原諒；但鄭女不領情，上前掌摑，被警方擋下。

警訊中，陳某坦承犯行不諱，還供稱，由於積欠朋友一筆10萬元的債務，才於29日凌晨1時許，獨自一人利用工廠旁防火巷潛入行竊，再徒手折斷弄彎窗戶鐵欄杆，將工廠內500公斤銅粒分裝成20袋，並竊取被害者汽車鑰匙作為運輸工具，一次將所有贓物運出。全案偵訊後，依竊盜罪嫌法辦。

(中時 )