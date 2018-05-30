捐款百萬美金 台灣願共同承擔伊波拉防治

2018年05月30日 10:41 中時 楊孟立

蔡英文總統日前接見「世衛行動團」時宣佈，要捐款100萬美元給世界衛生組織(WHO)對抗西非國家伊波拉疫情。外交部今天表示，捐款是為了展現台灣願意共同承擔責任，積極參與國際醫衛及防疫工作的善意與決心。

外交部指出，伊波拉病毒近月來肆虐西非各國，由於疫病無國界之分，未來有可能擴散至其他各洲。台灣作為國際社會負責任成員，並具備先進醫衛水準，樂願履行應盡的義務。

外交部表示，台灣位於東亞樞紐，人員往來頻繁，容易發生傳染病原跨國傳播、交互感染等情形，更需主動採取預防性作為，以打擊任何境外傳染病疫情，降低伊波拉疫情對我僑、商、旅等國人生命健康可能造成的風險。

外交部強調，我國曾為受援國，接受美國等國家援助，2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發期間亦獲國際社會協助。隨著政治、經濟、社會等各方面長足發展，台灣已具備貢獻國際社會的能力。我國於103年捐款100萬美元予美國「疾病管制中心基金會」（Centers for Disease Control and Prevention Foundation, CDC Foundation），另捐贈10萬套個人防護設備（PPE）予美國開發署（USAID），與國際社會共同對抗伊波拉病毒疫情，顯示與國際合作對抗疫病，是我國內不分黨派的共識。

我政府此次捐贈善款，除在呼應WHO主導的跨國防疫努力外，亦可為國際防疫做出具體貢獻，併收致拋磚引玉之效，喚起更多國家共同參與防治伊波拉疫情的行動。

(中時 )