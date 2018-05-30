性侵害犯罪防治法修法 衛福部估1年內完成

2018年05月30日 10:45 中時 洪安怡

近幾日台灣不斷傳出觸目驚心的分屍案，都和家暴有關。依據衛福部統計，《家庭暴力防治法》立法近20年來的通報案件高達165萬8219人次。勵馨基金會今（30）日起，一連2天舉辦「性別暴力防治與實踐國際研討會」，邀請國際專家共同針對通報適用性、積極同意權等議題，深入交換意見。衛福部次長呂寶靜也提及，希望能在1年內完成《性侵害犯罪防治法》的修法工作。

本次研討會邀請瑞典司法院性侵害調查委員會委員暨哥德堡（Gothenburg）地方法院法官Anna Hannell、澳洲性侵與家庭暴力服務中心執行長Karen Willis、美國華盛頓特區全國終結家庭暴力網絡團體（NNEDV）副執行長Cindy Southworth等國外專家，以及國內實務界與官學等各界關注性別暴力防治的專業人士一同分享心得。

勵馨基金會執行長紀惠容指出，根據衛福部統計，《性侵害犯罪防治法》立法20年來共有13萬人次通報，《家庭暴力防治法》從1999至2017年，則有165萬8219人次通報，顯見雖然2大法已在這2、30年制定，但時至今日，因家暴引發的殺機仍時有所聞，因此本次舉行研討會，邀請國外學者專家一起，引導出更多的討論。

衛福部次長呂寶靜提及，今年2月推動強化社會安全網，主要有3部分，第一，將防治性別暴力的工作者從不同體系中整合，第二，3年內增加近2千名社工員以緩解社工人力負荷，第三，重新檢視公部門與社福團體的責任歸屬；此外，《性侵害犯罪防治法》已啟動修法，雖然這會期來不及通過，但希望未來1年內可完成修法。

至於針對近期幾起情殺案件，紀惠容認為，很多加害者也在困境當中，小被教育不准哭、要剛強、要「像個男人」，導致面對親密關係的結束會覺得是一輩子的挫敗，難以忍受，情感教育是台灣所欠缺的，需要有專業團體去幫助這些人。

(中時 )