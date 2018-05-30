「師伯」直播狂酸館長 二審逆轉改判免賠定讞

「館長」陳之漢。(圖／截自影片)

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與立委段宜康對嗆的成吉思汗健身房「館長」陳之漢，前年被周姓男子打著「館長師伯」名義在網路直播平台嗆聲，指陳男沉迷於網民的崇拜造神，一審判周男須賠5萬元，高院認為這些言論是可受公評之事，雖有尖酸刻薄但仍受憲法保障，改判周男免賠定讞。

館長陳之漢提告指控，前年12月間周男在直播平台聲稱是館長的「師伯」，周男還嗆聲「我還要看他臉色喔」，館長主張他常年在健身界努力，已獲社會大眾肯定及支持，被周男妄言應尊稱周為師伯，實屬荒謬，周的做法根本是在炒作人氣為自己牟利。

館長還指控，周男除了在直播平台嗆聲，也在LINE群組說他「沉迷於網民的崇拜造神」、「狂妄自大跟一群腦粉害死他自己」、「自己不打沒把握的仗」等語，指稱他目中無人，已明顯詆毀他的名譽，因此提告求償100萬元，並須在直播平台道歉。

新北地院判決周男須賠償5萬元，案經上訴，高院認為陳男以館長之名，帶土社群平台發表眾多言論，風格鮮明具有高知度，是網路名人，他是公眾人物因其較容易經由媒體平台發表意見，甚或賺取利益，理應負有較大程度容忍，接受公眾檢視。

高院指出，周男在LINE群組的言論，是針對與陳男的紛爭，善意抒發個人主觀價值判斷而為意見表達，屬於可受公評之事，縱然言論有貶抑之意，措辭亦稍嫌刻薄、誇大，但非偏激的言詞謾罵，受憲法言論自由保障，改判周男免賠確定。

(中時 )

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