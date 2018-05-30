數位服務新世代 崑山科大幫台84線農民而獲獎

教育部推動「資訊志工計畫」，招募全國大專校院及高中職師生組隊前往偏遠地區進行服務。（教育部提供）

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教育部資訊志工團隊歷經了一整年至全國偏鄉地區協助當地民眾應用資訊服務，於日前辦理成果展，崑山科大公共關係暨廣告系老師呂之蕙、郭靖邦老師所帶領的「84果產製造所志工團隊」囊括多項志工服務大獎。

教育部表示，這次成果展，來自全國的47隊團隊及1413位志工中選出18隊服務績優團隊、8隊最佳行銷團隊、1隊最佳人氣團隊、18位優秀及卓越資訊志工，現場也舉辦志工領袖營座談活動，邀請資深志工學長姐們進行經驗傳承。

獲得多項服務大獎的「84果產製造所志工團隊」主要以台84線東西向快速公路為服務範圍，串連沿途經過的台南市北門、下營、麻豆及東山區農民，並以農業推廣、農業體驗、農業認同及農業參與做為發展重點，與當地農民一起找出經營困境並盤點可用資源。

「84果產製造所志工團隊」除了幫農民招募人力資源，也運用自身行銷專業，開課教授農民所需的網路行銷經營技巧，並協助進行商品開發及培訓導覽人力，也引導當地學童參與認識家鄉環境、瞭解家鄉之美，從小培養在地認同感，讓國小學童也能成為行銷推廣生力軍。

由於「84果產製造所志工團隊」用心經營，也吸引了當地近150位農民、153名學童參與計畫執行，並經過一年來的轉型改造，已為當地創造近30萬元的經濟效益，團隊未來也將有更多執行構想持續實現並深耕經營。

獲選今年優秀志工的致理科技大學陳同學加入資訊志工已有三年資歷，從剛升上大學的那年暑假跟著團隊跑到台東的偏遠國小進行服務，而從此與台東結下不解之緣，因為當地學童的純真感動了她，也成了支持陳同學一路走上志工這條路的動力。

為了能夠持續協助服務台東地區，陳同學在過程中經歷了許多挫折，也有想要放棄的時候，雖然有時會抱怨，但事後回想就是因為這樣的試煉，才能讓自己擁有更強大的能力與心境去面對和解決困難，並從中學習也獲得成長。

(中時 )

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