國家住都中心急徵專才 即起受理報名

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國家住都中心急徵人才28人，包括執行長、副執行長、綜合業務、資管理及行政部門人員，第1波人員招募，即日起至6月13日受理報名，內政部歡迎各界具專業能力、熱忱、清廉的人才，加入住都中心的行列。

內政部表示，為推動住宅及都市更新政策，現正依據「國家住宅及都市更新中心設置條例」籌設「國家住宅及都市更新中心」，並規劃於今(107)年年中成立，辦理社會住宅營運管理及政府主導都市更新案件相關業務，目前內政部已核可第1期人員招募計畫，預訂招募28人，職缺及工作內容如下：

一、執行長或副執行長：預定招募1名，執行長依住都中心規章、董事會之決議及董事長之授權，執行住都中心業務，並督導所屬人員；副執行長，輔佐執行長，襄理住都中心業務。

二、綜合業務部：辦理都市更新相關業務，招募組長或副組長、資深規劃師、規劃師、工程員，預定招募12名。

三、資產管理部：辦理住宅及不動產營運管理相關業務，招募組長或副組長、資深規劃師、規劃師、工程員，預定招募6名。

四、行政部：辦理住都中心財務、法務、資訊分析及管理、採購、公關活動、管考、行政庶務之相關業務，招募組長或副組長、資深專員、專員、課員、行政助理員，預定招募9名。內政部表示，徵才相關訊息可至營建署網站查詢。

(中時 )

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