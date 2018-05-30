「不為台獨而戰」被陸當文宣 嚴德發：不跟中共統戰隨之起舞

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國防部長嚴德發日前表示「國軍不會為台獨而戰」，被陸方當作文宣標語，媒體今詢問嚴如何看待。嚴德發今受訪時表示，不必跟中共的宣傳統戰伎倆隨之起舞，中共一直以來的威脅是心戰。

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嚴德發今赴外交國防委員會備詢，並針對「軍備建案採購程序精進作法」進行專案報告。他表示，《憲法》規定得非常清楚，國軍是國家的軍隊，必須跳出地域、個人與黨派，忠於國家與人民，為中華民國2300萬人民的生存、福祉而戰，國軍會嚴守這個核心價值來強化國防武力。

嚴德發強調，中共一直以來對我們威脅之一就是心戰、宣傳戰，我方沒有必要針對中共宣傳、統戰伎倆與文攻武嚇隨之起舞。

由於國軍漢光演習進入最後階段，媒體詢問嚴德發是否比照前部長馮世寬與演習官兵同宿？嚴德發說，漢光年度作戰的三軍聯合作戰演習非常重要，他只要有時間一定會跟部隊在一起，給他們打氣、加油、鼓勵，希望演習成功，並對我們國防、戰備、軍備都有幫助。

至於近來天氣炎熱是否影響演習狀況？嚴表示，已經做好相關防熱中暑、熱衰竭措施。

談及反潛直升機MH-60R採購案，嚴德發說，這是海軍的作戰需求都納入規劃、考量，目前它是在五年兵力整建計畫中，都按照正常進度推動。

此外，美國近日公告《國防授權法》，媒體詢問是否期待台美軍事交流？嚴德發表示，感謝美國國會長期以來友我法案推動，對我們防衛戰力、軍事交流與相關高層互訪等，對促進台美雙方交流活動有實質幫助。

嚴德發補充，這為了維持區域和平穩定，後續會持續依據美方的評估持續協商來深化。媒體追問美國是否如外傳將派200位工程師協助潛建國造？嚴德發則否認，目前沒有這資訊。

(中時 )

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