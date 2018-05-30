500億商品遭加稅！陸官媒稱不怕打貿易戰 批美出爾反爾

2018年05月30日 10:52 中時電子報 蔡萱

中美上周才發聯合聲明表示雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。但美國總統川普卻又在29日晚間決定對從中國進口的500億美元商品徵收25%的關稅，商品清單將在下個月公布，中國官媒《環球時報》對此表示狠批美國出爾反爾，中國不會隨之起舞，但也不怕和美國打貿易戰。

中國大陸官媒《環球時報》發表評論，認為儘管美國此舉是錯估情勢，貿易戰一定是會互相傷害，不會是美國全面勝利。反之中國一直都表明「不想打貿易戰」，但也絕對「不怕打貿易戰」的立場，美國若執意加徵關稅，「中國必將反擊」。

評論也稱美國這個決定令全世界為之詫異，美方突然對與中國在之前達成擱置貿易戰達成框架協議變卦。顯然是白宮強硬派認為可以得到更多好處，所以拋出新的籌碼要進一步「向中國揮舞大棒施壓」。

接著評論又批美國政府充滿極度不確定因素，這次美方對中美貿易協商的共識「出爾反爾」一點都不奇怪，只是繼伊朗核協議、巴黎氣候協定以及川金會後，再一次的變卦。更稱這次也顯示了未來川普政府在面對中美貿易摩擦可能會「不斷提高要價」。

《環時》也認為，儘管美國已經一意孤行決定加稅，但美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）仍預計在6月2日抵達中國，繼續討論貿易問題，可見中美接下來將會是「邊亮棍子邊談判」的階段。對此中國就是要「堅守底線，決不退讓」，決不與只會用強硬政策解決問題的美國起舞。

白宮在28日晚上突然推翻兩周前和中國的不互加關稅的決定，稱川普決定對500億美元從中國進口的包括高科技及與「中國製造2025」相關的產品徵收25%關稅，最終徵稅名單將在6月15日宣佈。此外為保護國家安全，美國也對中國個人與先進工業技術出口控制等規定，將在6月底公佈。

(中時電子報)