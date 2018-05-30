鼓山分局改建 強調永續美學新願景

2018年05月30日 11:08 中時 曹明正

鼓山分局將改建，高巿警局長何明洲29日到分局聽取簡報。（警方提供）

鼓山分局績效有目共睹，高巿警局長何明洲（左）29日到分局頒辦案茶。（警方提供）

鼓山分局績效有目共睹，高巿警局長何明洲（左）29日到分局頒辦案茶。（警方提供）

鼓山分局績效有目共睹，高巿警局長何明洲（左）29日到分局頒辦案茶。（警方提供）

鼓山分局績效有目共睹，高巿警局長何明洲（中）29日到分局頒辦案茶。（警方提供）

使用逾40年的鼓山分局因無法耐震補強，將分3年改建，高市府警察局長何明洲29日到鼓山分局頒發辦案茶，慰勉有功人員，除感謝鼓警團隊為治安打拼，也聽取分局新建廳舍簡報，新廳舍將導入高雄厝，強調永續美學新願景。

鼓山分局現址曾為日據時代高雄州廳舊址，於1977年落成，使用迄今逾40年，因已無法耐震補強，去年前瞻計畫爭取到重建經費，未來新建廳舍將以區域環境的「山海交會」及「親民、友善」印象整合，並導入「高雄厝」規畫為生態、節能、減廢、健康、友善的辦公環境。

鼓山警方近期績效有目共睹，結合刑事局電偵大隊第二隊、海巡署台東查緝隊、高雄憲兵隊等單位，查獲改造衝鋒槍、手槍、霰彈及工具；另透過監視器結合高密度盤查勤務，查獲自小貨車、重機車、愛心捐款箱等竊盜案。

(中時 )