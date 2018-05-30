拔管下台成短命教長 他點出吳茂昆還有這4個位子

2018年05月30日 11:01 中時電子報 戴安瑋

政治評論員黃子哲在臉書上點出吳茂昆未來可能發展的4條路。翻攝黃子哲臉書

吳茂昆請辭獲准，成為史上最短命的教長，政治訮論員黃子哲在臉書上點出吳茂昆未來可能發展的4條路，分別為台大校長、綬草代言人、對岸超導體大腕或循前教長潘文忠前例，受聘為總統府國策顧問，畢竟其拔管有功。最後，他虧了一下行政院發言人徐國勇，說徐對吳不離不棄，信誓旦旦吳未違法，未料吳的離職聲明中承認自己違法赴陸，比姑婆芋還毒，讓徐信用與顏面盡失。

黃子哲在臉書上說，吳茂昆請辭獲准，任期僅短短40天，剛好搭上了畢業季，也榮登我國教育部長「最速男」。吳充分利用自己超導體的專業，讓各種爭議導入身上，幾乎毫無阻礙。如此優秀的人才，離開教育部之後，勢必有更好的出路。

吳未來可能的發展有四，如下：

一是吳上任8天就駁回管中閔台大校長聘任案，硬把位子清空，吳去當台大校長剛剛好而已；

二是吳拿東華大學綬草技術專利，到美國開施沛恩公司，連大陸的專利也申請好了。未來看到吳茂昆代言綬草面膜或許指日可待；

三是吳過去曾長期擔任大陸官方研究機構顧問，也被爆在「西部超導材料科技有限公司」做技術顧問。吳茂昆未來沒有公務員身分，更是海闊天空，別說西部，就算是東部、南部、北部、小吃部，通通沒問題；

四是循前教育部長潘文忠的前例，受聘總統府的國策顧問。雖然吳只當了40天的部長，但畢竟拔管案是蔡英文的黨國大事，功在民進黨。

最後，他說，行政院發言人徐國勇一路上不離不棄的為吳茂昆全力硬拗，還曾信誓旦旦說「吳茂昆沒有任何問題！」結果吳茂昆的辭職信中竟承認自己違法赴陸開會，這簡直比姑婆芋還毒，讓徐國勇信用與顏面盡失，所以在去擔任前面幾個位置之前，吳茂昆應該先當徐國勇的好朋友!

(中時電子報)