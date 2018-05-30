國台辦：兩岸制度之爭 藍綠紅應比賽誰更愛台灣

2018年05月30日 11:56 旺報 陳君碩

近日外媒創造「脫台者」一詞，指離開台灣到大陸發展生活的台灣人，並認為會越來越多。國台辦發言人安峰山30日對此表示，兩岸進入制度和人才之爭，應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更加愛臺灣，這樣的話能夠讓老百姓有更多的選擇。

安峰山30日在記者會上針對脫台者一詞表示，記得去年十九大的時候，一個土生土長的臺灣女兒盧麗安引起了島內廣泛的關注，島內媒體在討論「盧麗安現象」的時候，有輿論說，兩岸開始進入了一個制度和人才之爭的時代。他記得上次記者會，有記者提問也講到台灣現在的「無色覺醒」的現象。

安峰山說，實際上在面對台灣現在藍綠的惡鬥和對立，有些台灣的輿論也認爲，應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更加愛臺灣，這樣的話能夠讓老百姓有更多的選擇。

他進一步指出，實際上一個制度、一個政黨，究竟有沒有吸引力，關鍵在於它能不能始終把人民對美好生活的嚮往和追求當做自己的奮鬥目標，能夠讓老百姓獲得實實在在的好處，能夠給老百姓提供更好的發展機會和更大的發展空間，同時也能夠給人民帶來一個更加美好的希望和願景。

他強調，如果離開了這些方面，其他的都是不切實際的，空喊什麼愛臺灣，或者標榜所謂的普世價值，實際上都於事無補，是騙不過老百姓的眼睛的。

(旺報 )