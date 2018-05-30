兇手另有其人？ 羅伯甘迺迪遇刺50年 家族要求重審

2018年05月30日 11:11 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞電視台（CBS）報導，前司法部長、已故前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的弟弟羅伯（Robert F. Kennedy），於1968年在加州遭刺殺至今、下月將屆滿50年的時間，本應塵埃落定的案情，如今卻傳出家族中有不同的聲音，甚至希望聯邦政府重新調查，因為真兇很可能依然逍遙法外。

羅伯之子、環境法學教授小羅伯甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）日前向《華盛頓郵報》（Washington Post）爆料，指稱自己曾親赴監獄探訪、因刺殺父親而被判無期徒刑的兇手索罕·索罕（Sirhan Sirhan）3個多小時，他認為，美國政府應重啟調查，因為兇手很可能另有他人！小羅伯表示，「索罕雖然在槍擊時就站在父親身旁，但他完全對此沒有任何記憶，而且父親遺體旁共找到13發彈殼，索罕手中的槍，僅能容納8發子彈，實在無法解釋。」

1963年總統甘迺迪遇刺身亡後，陪伴嫂嫂賈姬（圖中右）和兩名幼年子女的司法部長羅伯甘迺迪（圖左）。（圖/美國總統行政辦公室）

羅伯之子、法學教授小羅伯甘迺迪。（圖/美聯社）

對於小羅伯的這個舉動，當時與其父親同樣在場、也身中數槍的保羅帕羅（Paul Schrade）也支持這個決定，帕羅在專訪時表示，「兇手索罕的頭兩槍，並沒打中羅伯、反而是打在我身上。」小羅伯認為，他在監獄內與索罕近身觀察和交流了3個多小時，雖然不能揭開談話內容，但那3小時卻足以讓他確信，獄中的那名「兇手」並不是殺害父親的真兇。

被認定為1968年在加州槍殺羅伯甘迺迪的兇手索罕。（圖/California Department of Corrections)

羅伯甘迺迪，英文媒體常以其縮寫「RFK」與其兄JFK並稱，出身於麻州名門甘迺迪家族，是家中第七個孩子。從小在紐約成長、曾隨父親前往英國短期居住，畢業於哈佛大學和弗吉尼亞法學院，在二戰末期，曾進入海軍預備役服役。在跟隨哥哥腳步進入政壇以前，羅伯曾是《華盛頓郵報》的記者、也是一名執業律師，對於法律和司法的見解，讓他成為哥哥約翰重要顧問，因而讓甘迺迪登上總統大位後，不顧眾人反對下、堅持任命他為司法部長。

甘迺迪總統（圖右低頭者）40歲生日宴會，夢露（中間）和羅伯（圖左）均有出席。（圖/美聯社）

“There were too many bullets. You can’t fire 13 shots out of an eight-shot gun.”https://t.co/1dPtY8rTzT — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) 2018年5月29日

外型帥氣的羅伯，身邊流言緋聞自然滿天傳，日前甚至傳出一封私人信件，透露他和已故美國豔星瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）地下情，再次讓這對甘迺迪兄弟檔成為焦點。在哥哥遇刺身亡後，卸下司法部長的羅伯，轉往西岸的加州挑戰聯邦參議員的席次，曾為非裔民權領袖馬丁路德金恩博士（Martin Luther King Jr.）祈福，但諷刺的是，就在金恩遇刺後2月，羅伯也在加州遭到槍手公開射殺，享年42歲。

(中時電子報)