回顧5月最後一週這些事 他嘆：我們社會怎麼了…

2018年05月30日 11:04 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

近日社會新聞不斷，兇殺案頻傳，每起案件手段兇殘，引起輿論嘩然。有網友戲謔，過去一週可說是「一日一殺」，也有人在網上整理出5月最後一週，台灣社會發生的殺人案件，大嘆「我們社會到底怎麼了…」

一名網友在《爆廢公社》整理，從23日彰化女童遭虐死，鄉民氣憤包圍姨丈住家，翌日台中牙醫1死2傷命案、嘉義護理師遭病患家屬狠刺6刀；桃園和新北市板橋也發生驚世駭俗分屍案、29日美女直播主談分手，遭前男友砍死，昨晚間桃園也傳出人倫悲劇，男子逆倫砍殺，家中長輩1死2傷。

發文網友回顧5月最後一週殺人案，感嘆表示「我們社會到底怎麼了…」，其他網友點出病因，表示「 台灣亂了，社會亂了，政治亂了，人心亂了」、「生命因為殘暴而脆弱，殘暴的社會搞得人心惶惶」、「天氣熱好像大家都比較火爆」、「覺得社會上越來越多文明退化的人」

也有人砲轟「法務部長告訴你，死刑不能解決問題。」、「 廢死刑的人快來看看啊，連續這麼多天殺人案，還要繼續廢死嗎」、「每個犯罪的人都說自已有精神疾病，然後就拿出就醫紀錄來保護自己」、「社會治安差成這樣,看帶領的是誰吧~我們的蔡總統都不放在眼裡,反正死人不甘她的事」

(中時電子報)