「反管」學生出自謝長廷所屬工作隊 基金會：未幫姚文智寫文章

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媒體報導發表過多次「反管」立場的台大學代會議長周安履，曾參加謝長廷的「新文化基金會」舉辦「新文化學生工作隊」。基金會今表示，對學生自主事務一向不予干涉；並未幫立委姚文智寫過文章。

新文化基金會今表示，對於周安履同學因為參加新文化教室，關心政治改革而被抹黑為職業學生，也累及造成不知情的姚文智委員陷入此風波中，基金會深感遺憾。

媒體報導，周安履今年曾參加謝長廷的「新文化基金會」所舉辦「新文化學生工作隊」課程，謝系的姚文智也是講師之一，這是民進黨一貫培養青年政治幕僚的模式。

新文化基金會今發聲明表示，新文化基金會於1991年成立，每年暑假由新文化學生工作隊舉辦「新文化研習營」，參加完研習營的學生們遍佈各地參與政治工作，不是特定黨派或派系。

聲明指出，今年2月份成立「新文化教室」對外招生開課，課程結束後，同學們表示想進一步參與幫忙政治工作者，基於都市願景理念認同下，故在姚文智爭取民進黨台北市長提名之際，由學生自發性成立9911行動小組，周安履同學也為小組成員。透過line群組討論選舉輿情、發想行動方案，想讓姚提出的完整城市規劃，更能為大眾所看見，並了解其市政主張。

聲明表示，因此同學以製表互相排班方式，進行宣傳發想，對此基金會表示支持與鼓勵，基金會對於學生自主事務一向不予干涉，其他報導中所提之事均非事實。

聲明強調，周生主張擴大校園民主，增加學生參與之行動與精神，基金會認為符合大學自治的意義，給予肯定。該基金會依然鼓勵青年學子參與公共事務工作，不要畏懼，勇於改革與參與辯論。

(中時 )

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