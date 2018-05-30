台布斷交因陸搞金錢外交？ 國台辦：無中生有 自欺欺人

大陸國台辦發言人安峰山。（中新社資料照片）

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台布斷交後，蔡英文總統稱這是大陸搞「金錢外交」所致，並表示不會再忍讓。對此，大陸國台辦發言人安峰山30日在例行記者會上表示，「完全是無中生有，自欺欺人，以己之心奪人之腹。民進黨當局自己究竟做了什麼，不妨捫心自問。」

大陸國台辦發言人安峰山30日在例行記者會上指出，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識。中布復交是布吉納法索根據自己的國家和人民的利益所做出的正確選擇。至於島內有人妄稱什麼「金錢外交」，完全是無中生有，自欺欺人，以己之心奪人之腹。民進黨當局自己究竟做了什麼，不妨捫心自問。

他強調，兩岸關係的和平發展是維護兩岸和平、促進共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，也是民進黨當局唯一正確的選擇。造成當前兩岸關係政治僵局的癥結眾所周知，民進黨當局儘早承認「九二共識」，認同兩岸同屬一個中國，兩岸關係就會回到和平發展的正確方向。

至於日前國民黨主席吳敦義罕見對兩岸統一清楚表示，憲法「增修條文」的「最終目的是國家統一為原則」。安峰山則表示，實現國家的統一，本來就是兩岸同胞一直以來共同追求的一個目標，是全體中華兒女的共同願望和神聖責任。從2008年到2016年，在堅持「九二共識」和反對「台獨」的共同政治基礎上，在兩岸雙方和兩岸同胞的共同努力下，開創了兩岸關係和平發展的嶄新局面，兩岸同胞特別是台灣同胞從中獲得了實實在在的利益。

他說，「我們希望兩岸各界能夠共同努力，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，為實現中華民族偉大復興貢獻心力。」

(中時 )

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