板橋分屍兇嫌父母不知？殯葬業者爆料 他們曾大喊這句話

2018年05月30日 11:10 中時電子報 張達智

檢警偵辦板橋分屍案，發現大樓監視器拍到朱男的父母22日上午到兒子住處清理家務，離去時帶走1只大行李箱，進一步釐清他們是否知情。（王揚傑翻攝）

父是退役高階軍官 朱嫌混幫派運毒還成殺人犯

板橋分屍案疑點重重！台大畢業高材生黃女遭朱姓男友情殺分屍，朱男畏罪上吊自殺。但檢警調閱監視畫面，發現朱男父母在黃女遭殺隔日從桃園北上協助兒子清理住家，浴廁刻意換新浴簾，並帶走1只大行李箱。朱男父母雖極力否認知情，但殯葬業者透露，曾在朱男上吊現場，聽到他們哭倒大喊：「早叫你要面對你不面對！」。

黃女慘遭分屍，之前尚有左大腿及內臟尚未尋獲，今（30日）凌晨2時許，殯葬業者在距離棄屍地點20公尺的水溝蓋內側尋獲一屍袋，經比對後，證實為黃女左大腿。

殯葬業者表示，希望替黃女保有全屍，因此協助尋找。中天新聞報導，業者表示，憑著經驗走過去，就聞到屍臭味，巡了兩次發現一塊水溝蓋浮起來，一拿就打開，發現屍骨藏在底下的凹槽處。殯葬業者說，沒有託夢等事情，能找到靠得是經驗和直覺。

業者更透露，他曾在朱男上吊現場，聽到兇嫌父母哭倒大喊：「早叫你要面對你不面對」，更添朱男父母的可疑程度。被害黃女父親昨天首度面對媒體，也公開指稱，女兒碰上的是個「惡魔」，加上有兩人暗中幫助「惡魔」，才讓偵辦方向與速度緩慢，似乎意有所指。

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