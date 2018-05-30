金正恩流男兒淚 博取黨基層幹部的支持

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中時

影像中男性站在海邊眺望遠方的水平線，臉頰上掛著兩行淚，旁白介紹說: 「為了實現強盛國家而努力，卻因改革不順而焦急、流淚。」這是北韓為教育黨基層幹部所拍影片，影片中的男性竟是北韓勞動黨委員長金正恩。

《朝日新聞》報導，有位脫北的前北韓黨幹部從北韓國內聽來的消息指出，這部影片是在4月左右針對北韓勞動黨地方組織和國營企業等所屬幹部放映的。

連續3代獨裁統治的北韓，最高領導人近乎神的地位，展現流淚的身影相當罕見。為何拍這樣的影片呢？該前幹部分析，「經濟改革的努力沒有成果，而有意透過「最高領導人都哭了」的畫面，製造黨幹部們認同『只能追隨金正恩』的效果」。

前幹部指出，一般認為，影片是為了在6月12日召開美朝高峰會談前，向北韓國內說明，北韓將接受美國的要求廢核。北韓過去透過國營媒體，大力向國民宣傳，核武和洲際彈道飛彈等是「守護民族的劍」，若要廢核乃外交政策的一大轉換。

黨中央的菁英都是既得利益階層，對金正恩的忠誠心高，而該影片是針對黨基層幹部的。金正恩一一肅清包括叔父、國防副委員長張成澤等黨幹部，恐怖政治的手法絲毫沒放鬆，影片也可說是向基層幹部發出訊息，要求他們即使政策轉換，也不要動搖地追隨金正恩。

(中時 )

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