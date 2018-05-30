嚴審大陸官員來台 國台辦：誰閉關鎖島 老百姓看得清楚

2018年05月30日 11:30 中時 楊家鑫

台布斷交後，陸委會表示將嚴格審查大陸各級政府官員及相關人士赴台，擴大查辦大陸以不同名義在台設立據點。對此，大陸國台辦發言人安峰山30日表示，大陸不斷擴大和深化兩岸的經濟文化交流合作，為台胞台企提供更多更好的發展機遇，反觀民進黨當局則不斷地去設置障礙，「誰充滿自信，開放交流；誰惴惴不安，閉關鎖島，相信台灣老百姓都看得清楚。」

大陸國台辦發言人安峰山30日在例行記者會上指出，大陸也多次強調過，擴大兩岸的交流合作，推進兩岸關係的和平發展，是符合兩岸同胞的共同願望和根本利益的。所以，大陸一直在秉持「兩岸一家親」的理念，不斷擴大和深化兩岸的經濟文化交流合作，紮實推進和落實31條措施，目的是為台胞台企提供更多更好的發展機遇，為台胞台企辦實事辦好事。反觀民進黨當局，卻是在不斷編織各種理由，阻撓和限制兩岸交流和人員往來，不斷地去設置障礙，實際上他們是在限制台灣同胞更多更好的發展機會，損害的是台灣同胞的根本利益。

安峰山表示，兩岸關係好，台灣同胞就能獲得更多更好的利益福祉，這是人人都知道的道理。民進黨當局現在這種做法實際上是在走回頭路，是在壞台灣同胞的好事，因此必然會遭到兩岸同胞的共同反對。

他說，「一段時間以來，兩岸雙方在兩岸關係上的一些表現，誰是真正充滿了自信，在修橋鋪路，開放交流；誰卻內心惴惴不安，一方面在築高牆，一方面在修大壩，在搞「閉關鎖島」的舉動。我想，老百姓都看的清清楚楚。」

至於有台灣中學校長因為幫畢業生寫推薦信到大陸讀書，而被台灣主管機關關切。安峰山表示，近年來，隨著大陸的發展進步和我們所推出的一系列惠及臺灣同胞的便利措施，有越來越多的臺灣青年人願意到大陸來發展，這是一個好事情。臺灣學子希望來大陸高校求學就讀，去追求他們個人更好的機會，實現人生的夢想，而且學生家長也希望孩子能夠有一個更好的教育機會，我想這既是人之常情，也是大勢所趨。

他強調，青年是社會和民族的未來和希望，不思為青年人的發展提供更好的機遇、更高的平臺和更大的空間，卻採取各種各樣的措施，對青年人的發展進行阻撓和限制，這樣做只會損害和失去青年人的心。

(中時 )