台中舊城再生與鐵道活化 日、法專家分享發展經驗

2018年05月30日 11:31 中時 陳世宗

台中市為促使舊城再生，持續推動大台中車站、綠空鐵道、水域直整治等計畫，搭配大台中山手線及各條捷運計畫，期讓台中火車站為核心的舊城再現風華。（陳世宗翻攝）

台中市長林佳龍為促使舊城再生，持續推動大台中車站、綠空鐵道、水域直整治等計畫，搭配大台中山手線及各條捷運計畫，希望讓台中火車站為核心的舊城再現風華。為吸取國際經驗都發局30日、明兩天舉行「台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」，邀請法國、日本及國內專家學者共同交流經驗，盼為台中引進更多具體可行策略。

林佳龍去年曾至法國考察巴黎左岸第13區、塞納河右岸第12區貝西村等地，希望借鏡法方推動舊城再生的策略，受到法國巴黎城市規劃研究院(APUR)副院長André-Marie Bourlon歡迎；在林佳龍邀請下，APUR副院長回訪台中參加這場國際論壇。

台中市舊城再生與鐵道活化國際論壇」邀請法國巴黎城市規劃研究院(APUR)副院長André-Marie Bourlon、日本東京大學榮譽教授大野秀敏，東急電鐵株式會社都市創造本部開發課長田邊秀治等人，以及國內專家齊聚探討舊城再生發展策略行動與舊城空間復甦新舊建築元素的融合；包括法國在台協會主任紀博偉（Benoit Guidee）、市議員江肇國、逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷等人均到場共襄盛舉。

林佳龍指出，台中市是因鐵道而誕生的城市，隨著鐵路高架化進入新時代，市府透過活化鐵道積極推動舊城再生，而法國與日本也都是因鐵道而誕生許多城市，如巴黎與東京，這次邀請來自法國與日本的專家交流，盼為台中市推動的舊城再生帶來更國際的視野。

林佳龍說，市府積極在舊城區尋找都市發展的軌跡，鐵道絕對是最重要的軸線，因此在既有的鐵道基礎上，發展更便利的大眾運輸系統，重構都市空間，並保留珍貴的鐵道文化；市府持續推動車站的存舊立新，也將車站立體與環狀化，串聯山、海線鐵路成為環線的軌道運輸。

除透過鐵道作為發展軸線外，林佳龍強調，市府整治綠川、柳川，並推動「台中之心」計畫，串聯全市7條園道及7處公園，改善既有人行、自行車道環境，以「翡翠項鍊」概念打造「台中文化城中城」的綠色城廓，盼透過四通八達的交通路網建置，解決舊城再生的交通問題，也串連舊城中的文化古蹟、景點及各消費處，吸引觀光客湧入，讓到訪台中的民眾有更順暢的交通，並活絡舊市區商家的生意。

市議員江肇國表示，台中的舊城區已有百年歷史，也是到了轉型時刻，舊城區擁有鐵道與河川所留下的歷史底蘊與文化故事，都是可善加利用發揮之處；除肯定市府舉辦今日的論壇，也相信國際學者與會分享將提供市府許多值得的學習參考，也讓舊城區找回過去的榮景與繁榮的經濟活動。

(中時 )