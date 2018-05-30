法網》小威復出化身女黑豹 緊身勁裝還有其他原因

小威廉絲當媽媽後首次重返四大賽，在法網穿著黑色緊身連衣戰袍，展現黑豹精神。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

首位以黑人為主角的英雄電影「黑豹」今年締造票房紀錄，堪稱女性黑人指標之一、產後復出的前球后小威廉絲（Serena Williams），昨在法網也穿出向黑豹致敬的黑色緊身衣戰袍，並以7比6（4）、6比4擊退捷克美女大普莉絲可娃（Kristyna Pliskova ），闖入女單第2輪。

「這是我的瓦干達（黑豹電影中虛擬的非洲國家）精神緊身連衣戰袍！」小威說，其實這件球衣在電影之前就設計好了，但穿上它就會聯想到電影，讓她覺得自己像是個「戰士公主」。

「我的世界總是充滿著幻想，我一直想當個超級英雄，這就是我變身超級英雄的方式之一。」小威開心的說。

小威廉絲早在2002年美網，就穿過黑色緊身連衣戰袍，但當時還是短褲設計。（美聯社資料照）

小威本來就是黑人女運動員的典範，當了媽媽重返體壇更添意義，而在注重傳統、必須穿裙裝的女子網賽，她的緊身連衣戰袍更充分展現女性自主精神。

事實上，小威早在2002年美網，就曾穿過黑色緊身連衣戰袍，但當時沒有裙子仍是短褲，這次2.0版採長褲設計，更有打破傳統、彰顯女性自主的精神。因為1985年美國女將安娜懷特（Anne White）就曾穿著白色緊身連衣裝出賽，結果隔天復賽大會不准她再穿同樣的服裝。

1985年美國女將安娜懷特（Anne White）曾穿著白色緊身連衣裝出賽，結果隔天復賽大會不准她再穿同樣的服裝。（美聯社資料照）

「我覺得這件服裝代表所有女性經歷許多心理、生理的考驗後，還能夠回到屬於自己的賽場，展現自信並相信她們自己，」小威說：「我覺得這對我來說，是鼓舞許多來自不同族群、了不起的女人和女生的一個機會。」

此役也是擁有23座大滿貫冠軍的小威，16個月來的首場大滿貫比賽。穿上這件特製戰袍也有其他原因，因為小威從去年9月1日分娩之後，就一直為肺栓塞所苦。

「這個問題一直讓我很頭大，所以我的比賽服裝一定要有點功能性才行，」小威說：「原則上我打球都穿褲子，可以保持血液循環暢通。所以這是件有趣的服裝，但也具有功能性，讓我比賽可以放手去打。」

(中時電子報)

小威廉絲非常滿意新戰袍，讓她可以放手比賽，不用擔心血栓問題。（美聯社）
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