浩鼎案開庭 張念慈證稱：被太太知道送股票會被殺

2018年05月30日 11:58 中時 李文正

中央研究院前院長翁啟惠因浩鼎案被控貪汙，士林地院今（30日）上午開庭審理，傳喚證人周朗秋、浩鼎生技公司董事長張念慈，調查翁啟惠名下3000張股票資金來源。張念慈證稱，他絕沒有要以浩頂股票換取中央研究院的醣分子技術，翁購買浩鼎股票的資金，都是翁的錢，若被他老婆知道他送股票給翁「她會殺了我」。

張念慈強調與翁啟惠認識40年，當初在美國麻省理工學院唸書時，翁的妻子還幫他帶小孩，兩人基於信任關係，且翁啟惠對「金錢沒有興趣」，都是在賣出翁的股票後，才向翁報告，除非是要還錢或是繳稅，兩人才會討論到股票。

翁啟惠則在庭前再發出一篇聲明稿:

為了一個不存在的犯罪，我付出了一生的名譽

這一條路，我走了二年。 一封民眾檢舉信，就讓我走到今天。

當時社會氛圍人人皆曰可殺，台灣司法因此介入調查。在一堆混沌不明的混亂資訊中，法院應該扮演好他們的角色，當無中生有的傳聞一一釐清後，就該依照證據做出正確判決。

浩鼎案爆發時，本人一直强調女兒3千張股票是買來的，資金來自父母，目的是要鼓勵並支持使用自己技術的公司，卻被汚名化成貪污，甚至以訛傳訛，說是某位金主送的。

有關浩鼎的技轉及投資，什麼時間發生什麽事，證據清清楚楚，規定也清清楚楚，一切合法合情合理，卻說成本人以院長身分介入技轉，並私下交付免費材料，接受賄賂收取股票，構成貪汚罪。事實證明剛好相反，院長從未介入技轉收取不當利益，材料移轉優於市價收費，授權金也遠超過廠商提出的價格。

這是一個很成功且具典範性質的技轉案，不只增加機關收入，也挹注了創新產業的形成。

本人十多年前回國服務，只想幫忙台灣改善研究環境及發展生技產業，沒想到會被誤解成這樣；但我相信台灣社會還是講公義的，事實真相是假不了的，假的也真不了。

台灣實在承受不起這種不幸事件再度發生，繼續浪費司法資源，折損奉公守法且願對國家付出貢獻的科學家。

這是一個非常奇特的國家，輿論審判加群眾情緒審判特別盛行。不講究證據的情緒審判，往往在真相大白時，早已造成永久性的傷害。

二年的時間很長嗎？對我而言，這是日夜的凌遲，奮戰只為了一個虛擬的犯罪，情何以堪？

然而，這個社會有再多的情緒，在臨近宣判的時刻，還是懇切的呼籲，可以讓我們回歸事實真相了嗎？

犯罪的人害怕真相大白，我卻窮盡二年的時間，一再請求真相水落石出。請求很卑微，每一次出庭都是椎心之痛。

司法像汪洋大海中守護真相的燈塔，它讓迷航的船隻找到回家的路。雖然痛心這場不該發生且不存在的犯罪審判，還是相信司法最終會把公義還給等待天明的人。

－ 翁啟惠 －

(中時 )