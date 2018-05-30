浩鼎案開庭 張念慈證稱：被太太知道送股票會被殺

浩鼎案開庭，翁啟惠開庭前發出聲明稿說自己為了一個不存在的犯罪付出一生的名譽。（報系資料照）

友善列印
中時

中央研究院前院長翁啟惠因浩鼎案被控貪汙，士林地院今（30日）上午開庭審理，傳喚證人周朗秋、浩鼎生技公司董事長張念慈，調查翁啟惠名下3000張股票資金來源。張念慈證稱，他絕沒有要以浩頂股票換取中央研究院的醣分子技術，翁購買浩鼎股票的資金，都是翁的錢，若被他老婆知道他送股票給翁「她會殺了我」。

張念慈強調與翁啟惠認識40年，當初在美國麻省理工學院唸書時，翁的妻子還幫他帶小孩，兩人基於信任關係，且翁啟惠對「金錢沒有興趣」，都是在賣出翁的股票後，才向翁報告，除非是要還錢或是繳稅，兩人才會討論到股票。

翁啟惠則在庭前再發出一篇聲明稿:

為了一個不存在的犯罪，我付出了一生的名譽

這一條路，我走了二年。 一封民眾檢舉信，就讓我走到今天。

當時社會氛圍人人皆曰可殺，台灣司法因此介入調查。在一堆混沌不明的混亂資訊中，法院應該扮演好他們的角色，當無中生有的傳聞一一釐清後，就該依照證據做出正確判決。

浩鼎案爆發時，本人一直强調女兒3千張股票是買來的，資金來自父母，目的是要鼓勵並支持使用自己技術的公司，卻被汚名化成貪污，甚至以訛傳訛，說是某位金主送的。

有關浩鼎的技轉及投資，什麼時間發生什麽事，證據清清楚楚，規定也清清楚楚，一切合法合情合理，卻說成本人以院長身分介入技轉，並私下交付免費材料，接受賄賂收取股票，構成貪汚罪。事實證明剛好相反，院長從未介入技轉收取不當利益，材料移轉優於市價收費，授權金也遠超過廠商提出的價格。

這是一個很成功且具典範性質的技轉案，不只增加機關收入，也挹注了創新產業的形成。

本人十多年前回國服務，只想幫忙台灣改善研究環境及發展生技產業，沒想到會被誤解成這樣；但我相信台灣社會還是講公義的，事實真相是假不了的，假的也真不了。

台灣實在承受不起這種不幸事件再度發生，繼續浪費司法資源，折損奉公守法且願對國家付出貢獻的科學家。

這是一個非常奇特的國家，輿論審判加群眾情緒審判特別盛行。不講究證據的情緒審判，往往在真相大白時，早已造成永久性的傷害。

二年的時間很長嗎？對我而言，這是日夜的凌遲，奮戰只為了一個虛擬的犯罪，情何以堪？

然而，這個社會有再多的情緒，在臨近宣判的時刻，還是懇切的呼籲，可以讓我們回歸事實真相了嗎？

犯罪的人害怕真相大白，我卻窮盡二年的時間，一再請求真相水落石出。請求很卑微，每一次出庭都是椎心之痛。

司法像汪洋大海中守護真相的燈塔，它讓迷航的船隻找到回家的路。雖然痛心這場不該發生且不存在的犯罪審判，還是相信司法最終會把公義還給等待天明的人。

－ 翁啟惠 －

(中時 )

疑女友劈腿爆口角 男旅店墜樓亡 《全台最速報》一日一凶殺 邱太…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。