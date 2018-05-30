《全台最速報》一日一凶殺 邱太三：槍決無法解決問題

一日一凶殺 邱太三:槍決無法解決問題

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎一日一凶殺 邱太三:槍決無法解決問題

近期殺人案件不斷發生，有網友調侃根本已經是「一日一殺」，對於近期有沒有可能執行死刑。法務部長邱太三今天至立法院司法法制委員會受訪時表示，現階段沒有廢除死刑的問題，也沒有不執行死刑，而是要在兩公約規範下做審慎考量。「廢死是未來可能的目標，現階段沒有這個問題。」邱太三說，凶殺案像火山爆發一樣，必須要透過社會去解決，不是司法審判或槍決可以解決問題。

◎復合談不成 屏東男勒死前妻

39歲高姓男子29日晚間欲與前妻復合，2人意見不合發生口角、進而扭打，高男一氣之下將對方勒死，事後拿刀割腕自殺，但因疼痛難耐，30日上午7時許自行報警投案，妻子送往屏東醫院搶救，8時宣告不治，高男目前情緒不穩，員警正隔離偵訊。

◎板橋分屍案 尋獲左大腿遺骸

台大高材生黃姓女子遭健身教練男友殺害支解埋屍，警方本從埋屍處挖出7袋屍塊，相驗時才發現遺體缺少1節大腿及部分內臟，在熱心的殯葬業者自發性找尋遺骸，竟還真於30日凌晨在距離埋屍處20公尺的排水溝內尋獲，然後通知警方到場。

◎竹聯幫弘仁會 遭警破獲瓦解

彰化縣埔心鄉員林大道花盒子餐廳對面廣七停車埸於去年8月30日23時40分許發生聚眾暴力砸車滋事與槍擊殺人案，經溪湖警方積極偵辦，1名江姓男子出面投案，但疑似是替死鬼，果然，警方再接再厲暗中追查，終於查出幕後指使者為竹聯幫弘仁會員林分會黄姓男子。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
浩鼎案開庭 張念慈證稱：被太太… 鐵捲門壓頭臉發紫 卡拉OK老闆送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。