微創鳳凰拓點 創意法式「薯條馬卡龍」駁二登場

2018年05月30日 12:01 中時 吳江泉

美女老闆娘楊婷婷申貸勞動部「微型創業鳳凰貸款」，創意法式甜點在駁二拓點。（吳江泉攝）

不少家庭喜歡獨特的馬卡龍，前往詢問購買。（吳江泉攝）

美女老闆娘楊婷婷申貸勞動部「微型創業鳳凰貸款」，在高雄駁二的棧貳庫設櫃，以馬卡龍作為主軸，獨創「薯條馬卡龍」在網路爆紅的海斯頓法式甜點工作室。她說，創業初期以網路行銷為主，工作室不大，隨著客源增加，為服務更多喜愛馬卡龍的粉絲，因此決定在駁二拓點。

「工作室成立5年，在網路爆紅，連日本、韓國都不少遊客慕名而來」楊婷婷指出，5年多來不斷調整馬卡龍的口味，在網路上也打出知名度，面對不斷增加的客人，希望能以新店面給馬卡龍的粉絲更舒適、寬敞的享受環境，「拓點需要資金，我們正好符合微創鳳凰貸款條件，便決定申請，來協助完成新櫃位設立。」

一面介紹新櫃位、一面拿馬卡龍給客人品嘗，楊婷婷說，器材、裝潢就要不少資金，光是櫃位存放馬卡龍的珠寶甜點櫃就是一筆不小的開銷，其他像是冷凍庫、烤爐、攪拌器等設備都需要提升，「微創鳳凰貸款幫了不少忙，讓新櫃整個美輪美奐。」

楊婷婷說，為了讓大家都能吃到更在地的馬卡龍，每季都會以在地食材研發全新口味，讓大家嘗鮮，駁二店面限定甘草芭樂、開心果等口味馬卡龍、未來還會推出高雄大樹的金鑽鳳梨口味。

勞動部高屏澎東分署長程泰運說，勞動部「微型創業鳳凰計畫」可協助民眾作創業評估及創業諮詢，並提供創業者低利率、免保人、前兩年免息的微型創業鳳凰貸款，有意創業民眾可以撥打免付費專線0800-092-957，或上「微型創業鳳凰網站」查詢。

(中時 )