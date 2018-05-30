台大學代會議長任姚文智寫手 新文化基金會：周生為小組成員

2018年05月30日 12:06 旺報 李侑珊

台大學代會議長周安履3月份參加「新文化基金會」所舉辦「新文化學生工作隊」課程。（圖片擷自新文化學生工作隊官方臉書）

台大學代會議長周安履不只多次對外表達「反管」言論，更被踢爆擔任民進黨立委姚文智團隊青年寫手，還接受前行政院長謝長廷主辦的「新文化基金會」所舉辦「新文化學生工作隊」課程，姚還擔任講師，周生因此被質疑是職業學生，對此，新文化基金會透過新聞稿表示，由學生自發性成立的「9911行動小組」，周安履同學也為小組成員。

新文化基金會表示，該會於1991年成立，以落實台灣優先、文化優先、環境優先、弱勢優先，四大優先理念為目標。每年暑假由新文化學生工作隊舉辦「新文化研習營」，鼓勵青年學子一同關心政治。參加完研習營的學生們遍佈各地參與政治工作，於民進黨、謝長廷前院長、蘇貞昌前院長、柯文哲市長、各立法委員辦公室等，並不是特定黨派或派系。

新文化基金會提到，今年2月份成立「新文化教室」對外招生開課，旨在建立一個平台，讓對公共事務有興趣的學生初步了解政治工作。包含搜集輿情資料、新聞稿寫作等課程，希望能幫助有志政治工作的學生，完成基礎培訓。

新文化基金會指出，課程結束後，同學們表示想進一步參與幫忙政治工作者，基於都市願景理念認同下，故在姚文智委員爭取民進黨台北市長提名之際，由學生自發性成立9911行動小組，周安履同學也為小組成員。透過line群組討論選舉輿情、發想行動方案，想讓姚文智委員提出的完整城市規劃，更能為大眾所看見，並了解其市政主張。因此同學以製表互相排班方式，進行宣傳發想，對此基金會表示支持與鼓勵，基金會對於學生自主事務一向不予干涉，其他報導中所提之事均非事實。

新文化基金會認為，周生主張擴大校園民主，增加學生參與之行動與精神，基金會認為符合大學自治的意義，給予肯定。據了解，周生並未幫姚文智委員寫過文章，對於周安履同學因為參加新文化教室，關心政治改革而被抹黑為職業學生，也累及造成不知情的姚文智委員陷入此風波中，對此基金會深感遺憾與抱歉。 本基金會依然鼓勵青年學子參與公共事務工作，不要畏懼，勇於改革與參與辯論。

(旺報 )