捐WHO 100萬美元 立委質疑：蔡總統一人決定？

2018年05月30日 11:59 中時 魏怡嘉

蔡英文總統日前接見「世衛行動團」時表示，將捐100美元給世界衛生組織(WHO)，作為伊波拉防疫基金，對於100萬美元從何而來？外交部表示，還在規劃盤點；立委表示，顯然錢還沒有著落，且怎麼捐也還沒有管道，質疑捐100萬美元是蔡總統一人決定，事前根本有知會相關部會，更沒有討論。

立法院衛環委員會今邀衛福部及外交部等單位針對WHA進行成果報告。立委王育敏指出，蔡政府要捐100美元給WHO，但錢從何而來，到目前根本還沒有著落，怎麼捐也沒管道，根本是蔡總統一人決定，先宣佈後，相關部會再去想辦法。

外交部次長謝武樵表示，目前將先針對已斷交的布吉納法索及多明尼加二國原先規劃的援助計畫進行盤點，至於如何捐，現在仍希望循WHO的管道。王育敏隨即指2014年台灣要捐款給WHO，還是無法捐成，最後只能透過美國疾病控制與預防中心下的基金會捐款，台灣要直接捐錢給WHO沒有這麼簡單；謝武樵坦承，當年台灣要捐錢，但因台灣不是會員國，聯合國認為有些不方便與困難，所以未捐成，現在還在透過外交系統尋求捐款管道。

王育敏接下來詢問衛福部長陳時中何時知道蔡總統要捐100萬美元給WHO？陳時中表示，總統在當天他到府時有告訴他，事實上，關於捐款一事，他在瑞士日內瓦時即有透過外交體系向總統報告WHA有在關心此事，捐款不是臨時決定。

(中時 )