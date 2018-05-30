基層員警質疑加薪變減薪 葉俊榮：退休所得增加

2018年05月30日 12:50 中時 鄭舲

立法院昨天三讀通過「警察人員人事條例」，將警正四階、警佐一階至四階警察年功俸最高俸額，從500調至525，警正三階從525調至550，但有基層員警反彈，認為形同遭到減薪。內政部長葉俊榮今天表示，這個改變對於基層員警實質加薪有很大幫忙，更重要的是可以進一步滾動到退休所得的增加。

葉俊榮說，從500調整到525，525調整到550將可以嘉惠很多基層員警，尤其是在警消結構來說，基層占了8成，這8成實質上3年內有3萬人將可適用，特別是500調升到525，這改變對基層員警實質加薪有很大幫忙，更重要的是可以進一步滾動到退休所得的增加，「所以這政策普遍獲得大家認同」。

民進黨立委張宏陸質詢警政署長陳家欽，當初在修法時就提醒應與基層員警多溝通，為何現在還有質疑聲浪？陳家欽表示，他有要求警察局長寫信跟基層說明，但後來因為還有525調整到550，所以沒有寄出，打算一併說明。就他了解，俸點到500的員警都接受加薪案，是還沒到500的有誤解，他會要求警察局長盡快把信寄出並向同仁說明。

親民黨立委陳怡潔則說，6月15日是警察節，政府想送給警察紅包，可是卻不是所有員警都收到禮物。葉俊榮表示，昨天通過的加薪案的確是部分員警適用，對於外界質疑會持續解釋溝通。

(中時 )