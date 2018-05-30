北捷旅遊票 推沿線百間商家優惠

2018年05月30日 12:12 中時 陳燕珩

合作優惠商家除知名景點台北101觀景台、貓空纜車、兒童新樂園、松山文創園區等，還有許多特色小店，共100家等你來挖寶。（北捷提供）

台北捷運每天超過220萬人次搭乘，除了通勤族，也有許多觀光客愛搭捷運趴趴走。北捷宣布6月1日起將推出「捷運旅遊票X台北100選」優惠活動，凡購買捷運一日票、24小時票、48小時票、72小時票，或團購一日票、交通聯票，即可免費獲贈商家超值優惠券，換愈多賺愈多。

台北捷運路網四通八達，沿線有不少知名景點和特色商店，北捷推出沿線100間商家優惠，活動為期1年，兌換期限到明年6月30日止，鼓勵民眾來台北遊玩拿小禮物，搭乘捷運四處採點，買東西、吃美食，享受在台尋寶樂趣。

民眾只要到捷運各車站詢問處購買捷運一日票、24小時票、48小時票、72小時票任一款旅遊票，或團購一日票、交通聯票（高鐵北捷雙巴套票、機捷北捷聯票），即可免費獲贈「台北100選」商家超值優惠券和摺頁各1份，內含景點購物、特色餐廳、咖啡甜點、飲料小吃、風格小店等5大類，每類有2張優惠券，最多可兌換10間商家優惠。

合作優惠商家除知名景點台北101觀景台、貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園、松山文創園區等，還有不少特色商家，像是以芒果冰聞名的Ice Monster、被評選為「全球最美20家書店」的好樣本事書店、亞尼克等，每間商家均會提供優惠折扣或贈品，吃喝玩樂一次滿足。

北捷目前已推出捷運24小時票（每張180元）、捷運48小時票（每張280元），以及捷運72小時票（每張380元），從首次刷卡進站時間計算，時效內可無限次搭乘北捷；另外捷運一日票每張150元，票卡現啟用當日有效，可不限次數搭乘。

(中時 )