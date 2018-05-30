獨家》姚文智寫手周安履被起底 曾任上海復旦學生幹部

2018年05月30日 12:08 旺報 李侑珊

台大學代會議長周安履不只多次對外表達「反管」言論，更被踢爆擔任民進黨立委姚文智團隊青年寫手；近日又有消息指出，周生曾前往上海復旦大學短期交換，並擔任學生幹部，對此周生否認，在上海復旦交流期間僅是參與活動，沒有擔任學生幹部職位。

台大學代會選舉即將在明（31）日舉行，將4度參選學代的周生，近日被不斷爆料，與民進黨關係深厚。周生除了擔任姚文智青年寫手，以及接受謝長廷新文化基金會培訓，更有消息指出，105學年度第2學期到上海復旦大學交換，並在短期交換期間內，曾在上海復旦大學學生會擔任短期成員。

一名熟知學生組織運作的台大學生表示，台大校內學生組織，與多所知名大陸大學學生會都有連繫，因此台大學生組織要員，基本上都了解大陸大學學生會運作方式。

該名台大學生指出，大陸大學學生會與台灣的大學校內學生組織不同，陸校學生會的概念即為黨組織，概念類似共青團，具有政治性質，不向台校學生會等同於社團，校內學生可自由參加，「依照大陸的架構來說，學生會裡面的人，都是學生幹部」；若以上海復旦大學學生會為例，下轄有常務委員會、執行委員會等單位，周生赴上海復旦交換時，曾參加執行委員會，並與上海復旦學生會重要幹部熟識。

上海復旦大學學生會副主席馬笑揚表示，他大致了解台大近期發生的事件，他雖是在周生赴該校交換後結識，不過兩人交情並不深厚，且台生赴陸交流，參與校園活動實屬正常，活動面向所有學生，沒有門檻，其他則無意多談。

至於周生在完成上海復旦交流後，返台撰寫心得報告時提到，他曾以民調數據還有PTT文章向陸生說明兩岸關係，「主張統一的人隨著時間越來越少是明顯的趨勢，年輕人的獨立傾向也相對更高。」

周另也寫道：「我自己是抱持著一點危機意識在中國生活的，如何在這段期間多『交流』我們對於台灣與台灣人的看法，算是個除了遊山玩水般的重要目標，畢竟就算不能改變立場，讓多一點中國民眾理解台灣人在想些什麼也是件好事。」

周安履坦言，面對近來與他相關的傳言，讓他深感壓力，至於到上海復旦大學交流，他強調不可能在大陸大學擔任學生幹部，至於擔任姚文智團隊寫手，他也再度否認。

(旺報 )