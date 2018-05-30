肥胖隱形殺手！三餐忌口這一樣 減重效果最明顯

2018年05月30日 12:10 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

醫師建議盡量吃原型食物，少吃加工食品。(資料照/中央社)

減重方法百百種，許多人以為吃「小東西」不會發胖，其實誤會大了！很多人捨棄了白飯、麵條等澱粉類食物後，體重還是降不下來，原因就在「吃錯東西」，三餐當中很多看起來無害的小東西，其實都是減肥的隱形殺手，醫師表示，三餐只要忌口這一樣，就可以在短時間內讓體重下降，而且明顯有感。

根據國立成功大學附設醫院骨科部主治醫師戴大為在「骨科魂」部落格指出，飲食只要一個小改變，顯瘦效果立刻看得見，祕訣就是「盡量吃原型食物，少吃加工食品」，因為即便吃進相同的熱量，後果卻大不同。

戴大為表示，所謂的「原型食物」是指看得出它原本長什麼樣子的食物，例如蔬菜、雞胸肉、堅果、雞蛋等，並不需要被標示「成份」的東西。至於「加工食品」是指看不太出來原本是什麼樣子的食物，這些東西通常包裝上都會有一堆成分標示，例如魚丸、貢丸、香腸、火腿、豆干、餅乾等，尤其火鍋類加工食品最常見，雖然體積小但熱量大。

很多人以為，減肥只要控制熱量就好，吃什麼食物並不是重點，但其實在相同熱量下，原型食物的體積通常較大，較容易有飽足感，吃了不會那麼快就餓，而且原型食物通常含有較多蛋白質、纖維，可以幫助人體組織修復、肌肉增長，還可以維持排便順暢。

相較之下，加工食品通常熱量較高，雖然可以即時滿足口腹之慾，但飽足感卻不持久，大量的糖、人工色素、防腐劑和其他化學成分等食品添加物，對人體來說更可能成為一大負擔。

醫師建議，三餐吃下肚之前，先辨別是「原型食物」還是「加工食品」，透過循序漸進的改變飲食習慣，不但可以吃得健康，還可以有效減肥。

(中時電子報)