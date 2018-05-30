陪伴盲生、推廣無痕飲食 花女三畢業生獲頒特殊獎項

2018年05月30日 12:37 中時 張祈

沈紫涵（右）主動幫忙盲生許家敏（左）寫希望小卡，促成兩人身後的姐妹情誼。（張祈攝）

因為想要改變世界、幫助學生的念頭，花蓮女中黃筱涵、許家敏、沈紫涵分別在環保、生命教育領域實踐理念，在校方特地在今年畢業典禮，為她們頒發特殊貢獻獎、生命教育獎，激勵她們在未來的學業生涯下，繼續實踐她們的理念。

因為看到網路上「海龜誤食塑膠袋死亡的影片」激起黃筱涵做環保的念頭，起初只有她跟同學劉亦慈組成的2人團隊「Green campus」，在一次大型集會上她主動上台宣導，接連帶起近500組環保吸管訂購潮、菜市場發送二手環保袋及校方首次的環保園遊會，2人團隊一度成長到50多人。

黃筱涵說，說服別人放棄方便做麻煩的事情，是推動環保最困難的事情，就是放開心胸，看到有人願意放棄一次性餐具使用，一點點行動都讓她非常滿足，自認為在環保專業知識上還有不足，不夠有力能說服有意反駁的聲音，上大學後繼續進修，讓環保活動更加專業。

另外，善於觀察同學的沈紫涵，2年前看到全盲學生獨自坐在位子上，未能參與「希望小卡」全校性許願活動，主動走到許家敏身旁，詢問她有沒有需要幫忙寫下的願望，記得當時她寫的願望是「希望用音樂改變世界！」兩人也因此成為好朋友。

沈紫涵說，起初接觸家敏發現她容易陷入自己情緒中，透過一次一次的聊天，帶領她敞開心胸，以寬廣的心境接受生活，家敏變得更加開朗，也願意主動和她分享心情，原本沈默孤獨的家敏，也越來越願意開懷大笑。

「怕打擾到別人」是家敏不願與人互動的顧慮，她說，紫涵很厲害，都能馬上看出她的情緒，給予最直接的協助，自己也練習透過音樂，調整心情，帶著愉悅的心情上學，未來兩人雖念不同大學，她也會一直記得紫涵在高中時期的陪伴。

(中時 )