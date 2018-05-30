月經來就血尿 27歲女子宮內膜異位擔心不孕

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每逢經期就解尿不順，甚至發生血尿，一名27歲女性，原以為是泌尿道問題，經轉診泌尿科與婦產科檢查後，才發現是瀰漫性的子宮內膜異位到膀胱，卵巢同時有6、7公分的巧克力囊腫，且經手術後再次復發，原計畫結婚，卻因擔心不孕而考慮放棄婚姻。

高雄長庚醫院婦產部婦科主任莊斐琪表示，「子宮內膜異位症」為子宮內膜跑到子宮外所造成的疾病，約有一成育齡女性有這方面困擾，出現經痛、腹痛，甚至導致不孕，影響生活品質。

莊斐琪表示，該名女性一開始採用腹腔鏡手術清除子宮內膜異位組織及囊腫，術後搭配半年的停經針劑藥物療程，每三個月回診追蹤。追蹤至第三年時，經超音波檢查發現復發，卵巢長出一顆3公分的囊腫。原本計劃兩年後要結婚、懷孕，擔心再次手術會傷害卵巢而可能導致不孕，開始考慮放棄結婚。最後建議她服用新型口服黃體素，不僅經痛顯著改善，也因較低的副作用能持續服用，避免再次手術。

莊斐琪表示，子宮內膜異位症好發於卵巢、骨盆腔，如果沾黏在卵巢組織，就是俗稱的巧克力囊腫。此外，子宮內膜細胞也可能侵犯大腸、膀胱，甚至跑到肺部。

莊斐琪指出，子宮內膜異位症容易復發，手術治療雖可清除病灶、緩解疼痛，但五年內復發率高達五成以上，術後必須持續藥物來控制疼痛、避免復發。

傳統治療藥物以賀爾蒙抑制劑、避孕藥雄激素為主，抑制雌激素分泌，由於必須長期服用，容易導致提早停經，出現熱潮紅、盜汗等更年期症狀，甚至提高骨鬆風險。

而新型口服黃體素的副作用較低，有效緩解疼痛，可以長期使用，提高生活品質。莊斐琪提醒，育齡女性若有經痛、骨盆腔疼痛、性交痛等症狀，應主動尋求婦產科醫師診斷，及早發現，及早治療。

(中時 )

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